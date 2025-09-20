Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
4
5
12
2
Arsenal FC
4
8
9
3
Tottenham Hotspur FC
4
7
9
4
AFC Bournemouth
4
1
9
5
Chelsea FC
4
6
8
6
Everton FC
4
2
7
6
Sunderland AFC
4
2
7
8
Manchester City FC
4
4
6
9
Crystal Palace FC
4
3
6
10
Newcastle United FC
4
0
5
11
Fulham FC
4
-1
5
12
Brentford FC
4
-2
4
13
Brighton & Hove Albion FC
4
-2
4
14
Manchester United FC
4
-3
4
15
Nottingham Forest
4
-4
4
16
Leeds United
4
-5
4
17
Burnley FC
4
-3
3
18
West Ham United FC
4
-7
3
19
Aston Villa
4
-4
2
20
Wolverhampton Wanderers FC
4
-7
0