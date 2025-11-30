Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
12
18
29
2
Manchester City FC
13
15
25
3
Chelsea FC
12
12
23
4
Sunderland AFC
13
4
22
5
Aston Villa
12
4
21
6
Crystal Palace FC
12
7
20
7
Brighton & Hove Albion FC
12
3
19
8
Brentford FC
13
1
19
9
AFC Bournemouth
13
-2
19
10
Tottenham Hotspur FC
13
5
18
11
Newcastle United FC
13
1
18
12
Manchester United FC
12
0
18
13
Liverpool FC
12
-2
18
14
Everton FC
13
-3
18
15
Fulham FC
13
-2
17
16
Nottingham Forest
12
-7
12
17
West Ham United FC
12
-10
11
18
Leeds United
13
-12
11
19
Burnley FC
13
-12
10
20
Wolverhampton Wanderers FC
12
-20
2