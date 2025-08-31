Équipe
J.
DB.
PT.
1
Chelsea FC
3
6
7
2
Arsenal FC
2
6
6
3
Tottenham Hotspur FC
3
4
6
4
Liverpool FC
2
3
6
5
Everton FC
3
2
6
5
Sunderland AFC
3
2
6
7
AFC Bournemouth
3
0
6
8
Nottingham Forest
2
2
4
9
Manchester United FC
3
0
4
10
Leeds United
3
-4
4
11
Manchester City FC
2
2
3
12
Burnley FC
3
-2
3
13
Brentford FC
3
-2
3
14
Crystal Palace FC
2
0
2
15
Newcastle United FC
3
-1
2
16
Fulham FC
3
-2
2
17
Aston Villa
2
-1
1
18
Brighton & Hove Albion FC
2
-2
1
19
Wolverhampton Wanderers FC
3
-6
0
20
West Ham United FC
2
-7
0