Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
7
11
16
2
Liverpool FC
7
4
15
3
Tottenham Hotspur FC
7
8
14
4
AFC Bournemouth
7
3
14
5
Crystal Palace FC
6
5
12
6
Chelsea FC
7
4
11
7
Sunderland AFC
7
1
11
8
Manchester City FC
6
8
10
9
Manchester United FC
7
-2
10
10
Everton FC
6
1
8
11
Brighton & Hove Albion FC
6
0
8
12
Fulham FC
7
-3
8
13
Leeds United
7
-4
8
14
Brentford FC
6
-2
7
15
Newcastle United FC
6
-1
6
16
Aston Villa
6
-2
6
17
Nottingham Forest
6
-5
5
18
Burnley FC
6
-7
4
19
West Ham United FC
7
-10
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
6
-9
1