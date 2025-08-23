DE
Arsenal FC
Arsenal FC
Dès 18:30
Leeds United
Leeds United
Arsenal FC
Arsenal FC
Dès 18:30
Vs
Leeds United
Leeds United
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Chelsea FC
Chelsea FC
2
4
4
2
Manchester City FC
Manchester City FC
1
4
3
3
Sunderland AFC
Sunderland AFC
1
3
3
3
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
1
3
3
5
Liverpool FC
Liverpool FC
1
2
3
6
Nottingham Forest
Nottingham Forest
1
2
3
7
Arsenal FC
Arsenal FC
1
1
3
7
Leeds United
Leeds United
1
1
3
9
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
1
0
1
9
Fulham FC
Fulham FC
1
0
1
11
Aston Villa
Aston Villa
1
0
1
11
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
1
0
1
11
Newcastle United FC
Newcastle United FC
1
0
1
14
Everton FC
Everton FC
1
-1
0
14
Manchester United FC
Manchester United FC
1
-1
0
16
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
1
-2
0
17
Brentford FC
Brentford FC
1
-2
0
18
Burnley FC
Burnley FC
1
-3
0
19
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
1
-4
0
20
West Ham United FC
West Ham United FC
2
-7
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Jarred
Gillett
Australie
Coup d’envoi
samedi
23 août 2025 à 18:30
Stade
Londres, Angleterre
Emirates Stadium
Capacité
60 704
