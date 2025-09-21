Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
5
6
15
2
Tottenham Hotspur FC
5
7
10
3
Arsenal FC
4
8
9
4
Crystal Palace FC
5
4
9
5
AFC Bournemouth
4
1
9
6
Chelsea FC
5
5
8
7
Fulham FC
5
1
8
8
Sunderland AFC
4
2
7
9
Everton FC
5
1
7
10
Manchester United FC
5
-2
7
11
Leeds United
5
-3
7
12
Manchester City FC
4
4
6
13
Newcastle United FC
4
0
5
14
Brighton & Hove Albion FC
5
-2
5
15
Nottingham Forest
5
-4
5
16
Burnley FC
5
-3
4
17
Brentford FC
5
-4
4
18
West Ham United FC
5
-8
3
19
Aston Villa
4
-4
2
20
Wolverhampton Wanderers FC
5
-9
0