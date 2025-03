Six matches de suspension pour le gardien de Millwall

Le gardien Liam Roberts avait levé son pied à hauteur de la tête de Jean-Philippe Mateta. Photo: IMAGO/Offside Sports Photography

Blick Sport

Les images ont fait le tour de la planète. Le week-end passé, lors du huitième de finale de FA Cup entre Crystal Palace et Millwall, le gardien de ce dernier avait totalement manqué sa sortie en début de match. À la 8e minute de jeu, Liam Roberts avait écopé d'un carton rouge pour avoir mis son pied dans la tête de l'attaquant français Jean-Philippe Mateta. Celui-ci avait d'ailleurs dû être évacué en ambulance de Selhurst Park.

Moins d'une semaine plus tard, le portier britannique connaît sa sanction. Et elle est, évidemment, plus lourde que les standards de base. Si en tant normal, un carton rouge direct vaut trois matches de suspension, la Fédération anglaise a décidé de la doubler. Ainsi, c'est pour les six prochains matches que Liam Roberts sera absent. «Au regard des circonstances, la sanction habituelle pour cette infraction est clairement insuffisante», communique la FA.

Durant la semaine, le dernier rempart de Millwall s'est pourfendu en excuses auprès de Jean-Philippe Mateta. Ce vendredi, l'entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner, a donné des nouvelles rassurantes de son joueur. «Il est chez lui et se porte bien. Heureusement, il n'y a pas de fracture ni de commotion cérébrale, la cicatrisation se passe comme prévu», a expliqué le coach des Eagles.