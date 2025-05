Alex Ferguson est resté 27 ans à la tête de Manchester United. Photo: Manchester United via Getty Images

Blick Sport

La renommée de Sir Alex Ferguson en Angleterre n'est plus à présenter. En 1499 matches à la tête de Manchester United, l'entraîneur écossais a remporté 13 championnats d'Angleterre, 2 Ligues des champions, 5 FA Cup et 4 Coupes de la Ligue. De 1986 à 2013, il a fait la fierté du club mancunien qui, depuis son départ, n'arrive plus à se relever.

Durant son ère, il a donc vu passer plus d'un joueur à Old Trafford. Patrice Evra, latéral français, a disputé 379 matches sous ses ordres entre 2006 et 2014. Dans un podcast de SDS, il se souvient bien de l'ambiance qui régnait dans les vestiaires sous Alex Ferguson, avec des anecdotes.

«Vous savez combien de joueurs j'ai vu pleurer parce qu'il leur lançait le sèche-cheveux ou les chaussures – il était diabolique, se souvient le Français. Si Ferguson était entraîneur en ce moment, il finirait probablement en prison.» En 2008, Danny Welbeck, alors âgé de 18 ans, faisait ses débuts lors d'un match amical face à Al-Hilal en Arabie saoudite. «Rooney lui avait donné le ballon mais Welbeck avait raté son pénalty», se remémore Patrice Evra.

De retour aux vestiaires, Sir Alex Ferguson s'en était pris à l'attaquant anglais: «Pour qui te prends-tu putain? Arriver dans la première équipe et tirer un pénalty.» Lorsque le latéral a tenté de désamorcer la discussion en rappelant au coach qu'il s'agissait d'un match amical, le coach avait répondu: «Va te faire foutre avec les matches amicaux.»

L'épisode du gros tacle sur Nani

Un autre souvenir est également revenu à l'esprit de Patrice Evra durant le podcast et elle concerne l'ambiance toxique au sein du vestiaire mancunien. En 2011 lors du derby face à Liverpool, Jamie Carragher avait violemment taclé Nani. En pleurs et sur une civière, le Portugais avait quitté la pelouse. Sauf que pour Patrice Evra, Nani avait perdu le respect de ses coéquipiers à ce moment. «J'espère que sa jambe est cassée – un joueur de United ne peut pas pleurer à Anfield», avait alors dit Alex Ferguson. «On attendait le retour de Nani le jour suivant pour nous en prendre à lui. Si tu saignes et que tu pleures, tu es foutu, tu ne fais plus partie de notre groupe.» Le Français se souvient que l'entraîneur écossais avait donné une semaine de congé au Portugais pour l'éloigner de l'effectif et d'éventuelles répercussions.

Dans un mea culpa, Patrice Evra s'excuse du comportement de l'époque. «On était de mauvais gens, lâche-t-il. Je tiens à m'excuser ernvers tous les jeunes qui se sont entraînés avec nous. On était des animaux.»