La question de l'entraîneur semble résolue à Liverpool

Malgré une saison décevante et sans trophée, Liverpool devrait conserver Arne Slot. La cinquième place, synonyme de Ligue des champions, a pesé lourd.

Davide Malinconico

Arne Slot traverse une saison compliquée avec Liverpool. Malgré plus de 480 millions d’euros investis durant l’été, le club n’est pas parvenu à confirmer l’excellent exercice précédent. Pour ce cador anglais, la saison se terminera sans trophée: élimination prématurée en Ligue des champions, sortie précoce dans les deux coupes nationales, la FA Cup et la Coupe de la Ligue.

Les Reds ont également perdu le Community Shield, disputé en août en qualité de champions en titre face à Crystal Palace, vainqueur de la dernière FA Cup. En Premier League, Liverpool occupe actuellement la cinquième place. Un classement insuffisant au regard des standards du club. Pourtant, cette position, qualificative pour la prochaine Ligue des champions, pourrait permettre à Arne Slot, régulièrement critiqué, de conserver son poste.

Le dossier Alonso prend une autre direction

Selon Sky, le technicien néerlandais dirigera encore Liverpool la saison prochaine. Le club se rapproche en effet de son objectif européen, avec cinq journées encore à disputer et sept points d’avance sur Chelsea, sixième.

Ces derniers mois, les médias anglais ont multiplié les spéculations autour d’un possible retour de Xabi Alonso, ancien joueur de Liverpool, comme entraîneur principal à Anfield. Finalement, le dossier a pris une autre direction et Slot devrait bien rester sur le banc des Reds.