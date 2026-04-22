La question de l'entraîneur semble résolue à Liverpool

Arne Slot traverse une saison compliquée avec Liverpool. Malgré plus de 480 millions d’euros investis durant l’été, le club n’est pas parvenu à confirmer l’excellent exercice précédent. Pour ce cador anglais, la saison se terminera sans trophée: élimination prématurée en Ligue des champions, sortie précoce dans les deux coupes nationales, la FA Cup et la Coupe de la Ligue.
Les Reds ont également perdu le Community Shield, disputé en août en qualité de champions en titre face à Crystal Palace, vainqueur de la dernière FA Cup. En Premier League, Liverpool occupe actuellement la cinquième place. Un classement insuffisant au regard des standards du club. Pourtant, cette position, qualificative pour la prochaine Ligue des champions, pourrait permettre à Arne Slot, régulièrement critiqué, de conserver son poste.
Le dossier Alonso prend une autre direction
Selon Sky, le technicien néerlandais dirigera encore Liverpool la saison prochaine. Le club se rapproche en effet de son objectif européen, avec cinq journées encore à disputer et sept points d’avance sur Chelsea, sixième.
Ces derniers mois, les médias anglais ont multiplié les spéculations autour d’un possible retour de Xabi Alonso, ancien joueur de Liverpool, comme entraîneur principal à Anfield. Finalement, le dossier a pris une autre direction et Slot devrait bien rester sur le banc des Reds.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
33
37
70
2
Manchester City FC
32
36
67
3
Manchester United FC
33
13
58
4
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool FC
33
11
55
6
Brighton & Hove Albion FC
34
9
50
7
Chelsea FC
34
8
48
8
Brentford FC
33
4
48
9
AFC Bournemouth
33
0
48
10
Everton FC
33
1
47
11
Sunderland AFC
33
-4
46
12
Fulham FC
33
-3
45
13
Crystal Palace FC
32
-1
43
14
Newcastle United FC
33
-3
42
15
Leeds United
33
-7
39
16
Nottingham Forest
33
-9
36
17
West Ham United FC
33
-17
33
18
Tottenham Hotspur FC
33
-11
31
19
Burnley FC
33
-33
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
33
-37
17