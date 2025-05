Dans une interview à France Football, Mohamed Salah révèle la tension qui existait entre Sadio Mané et lui à Liverpool. L'attaquant égyptien admet une rivalité née de leurs performances, tout en soulignant leur professionnalisme sur le terrain.

Mohamed Salah et Sadio Mané ne s'entendaient pas spécialement bien à Liverpool. Photo: AFP

Blick Sport

Il l’a longtemps laissé planer. Mais cette fois, Mohamed Salah le dit clairement, dans un entretien accordé à «France Football»: entre Sadio Mané et lui, il y avait de la tension. Pas de guerre ouverte, pas d’insultes dans les couloirs d’Anfield, mais une rivalité bien réelle, née du jour où l’Égyptien a tout cassé en Premier League.

«Moi, j’ai marqué énormément (44 buts en club la première saison) et ensuite, Sadio s’est dit qu’à son tour il pouvait lui aussi marquer davantage.» Une phrase lâchée avec le sourire, mais qui dit tout: le duo qui faisait trembler les défenses ne se portait pas dans le cœur.

«Oui, il y avait de la tension avec Sadio, concède Salah. Attention, on a été professionnels jusqu’au bout, je ne pense pas que cela a affecté l’équipe.» Puis il ajoute, plus froidement: «Hors des terrains, nous n’étions pas très proches mais on s’est toujours respectés.»

Mohamed Salah et Sadio Mané ne regardaient pas ensemble dans la même direction. Photo: AFP

Entre deux hommes animés par la même soif de briller, le lien ne s’est jamais créé. Pourtant, Mo Salah le martèle: il n’a pas été ce coéquipier égoïste que certains ont voulu décrire. «Celui qui a donné le plus de passes décisives à Mané, c’est moi (18).» Et les critiques? «Je m’en fous. Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent.»

Sans animosité apparente, mais sans détour non plus, Mohamed Salah a donc fini par dessiner les contours d’une relation aussi glaciale qu’efficace. Deux champions qui n’avaient besoin ni de s’aimer, ni de se parler, pour gagner ensemble.