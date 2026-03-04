Arsenal s'échappe en tête de la Premier League

ATS Agence télégraphique suisse
Une réussite de Bukayo Saka dès la 9e a été suffisante pour Arsenal. Les Londoniens comptent 7 points d'avance sur Manchester City, qui a toutefois joué un match de moins. Contre Forest, pour qui Dan Ndoye n'a pas quitté le banc des remplaçants, les Citizens ont pris deux fois l'avantage par Semenyo (31e) et Rodri (62e), mais Nottingham a répliqué par Gibbs-White (56e) et Anderson (76e).
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
30
37
67
2
Manchester City FC
29
32
60
3
Manchester United FC
29
11
51
4
Aston Villa
29
5
51
5
Chelsea FC
29
19
48
6
Liverpool FC
29
9
48
7
Brentford FC
29
4
44
8
Everton FC
29
1
43
9
AFC Bournemouth
29
-2
40
10
Fulham FC
29
-3
40
11
Sunderland AFC
29
-4
40
12
Newcastle United FC
29
-1
39
13
Brighton & Hove Albion FC
29
2
37
14
Crystal Palace FC
28
-4
35
15
Leeds United
29
-11
31
16
Tottenham Hotspur FC
28
-5
29
17
Nottingham Forest
29
-15
28
18
West Ham United FC
29
-19
28
19
Burnley FC
29
-26
19
20
Wolverhampton Wanderers FC
30
-30
16
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation