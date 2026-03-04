DE
Manchester City accroché
Arsenal s'échappe en tête de la Premier League

Arsenal s'est imposé 1-0 à Brighton mercredi en Premier League. Les Gunners ont renforcé leur place en tête puisque Manchester City a concédé le nul 2-2 à domicile contre Nottingham Forest.
Publié: 04.03.2026 à 23:41 heures
Bukayo Saka tire malgré l'opposition de Mats Wieffer.
Photo: Alastair Grant
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une réussite de Bukayo Saka dès la 9e a été suffisante pour Arsenal. Les Londoniens comptent 7 points d'avance sur Manchester City, qui a toutefois joué un match de moins. Contre Forest, pour qui Dan Ndoye n'a pas quitté le banc des remplaçants, les Citizens ont pris deux fois l'avantage par Semenyo (31e) et Rodri (62e), mais Nottingham a répliqué par Gibbs-White (56e) et Anderson (76e).

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
30
37
67
2
Manchester City FC
Manchester City FC
29
32
60
3
Manchester United FC
Manchester United FC
29
11
51
4
Aston Villa
Aston Villa
29
5
51
5
Chelsea FC
Chelsea FC
29
19
48
6
Liverpool FC
Liverpool FC
29
9
48
7
Brentford FC
Brentford FC
29
4
44
8
Everton FC
Everton FC
29
1
43
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
29
-2
40
10
Fulham FC
Fulham FC
29
-3
40
11
Sunderland AFC
Sunderland AFC
29
-4
40
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
29
-1
39
13
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
29
2
37
14
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
28
-4
35
15
Leeds United
Leeds United
29
-11
31
16
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
28
-5
29
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
29
-15
28
18
West Ham United FC
West Ham United FC
29
-19
28
19
Burnley FC
Burnley FC
29
-26
19
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
30
-30
16
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
