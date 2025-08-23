Manchester City puni à domicile par Tottenham

Le message de Pep Guardiola passe-t-il encore du côté de Manchester City?
Photo: Getty Images
ATS Agence télégraphique suisse
Manchester City a totalement manqué son affaire pour son premier match à domicile de la saison en Premier League. Les hommes de Pep Guardiola se sont inclinés 2-0 devant Tottenham.
Facile vainqueur de Wolverhampton (4-0) une semaine plus tôt, City a cédé sur des réussites de Brennan Johnson (35e) et de João Palhinha (45+2e). Inoffensifs, les Skyblues n'ont que très rarement inquiété le portier des Spurs Guglielmo Vicario en deuxième mi-temps, ne cadrant que 2 tirs au total.
A noter que Manuel Akanji, qui était resté sur le banc à Wolverhampton, ne figurait cette fois-ci même pas sur la feuille de match côté Manchester City. Un départ du défenseur international suisse semble inévitable.
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Tottenham Hotspur FC
2
5
6
2
Chelsea FC
2
4
4
3
Sunderland AFC
0:0
2
3
4
4
Liverpool FC
1
2
3
4
Manchester City FC
2
2
3
6
Nottingham Forest
1
2
3
7
Arsenal FC
1
1
3
7
Leeds United
1
1
3
9
AFC Bournemouth
1:0
2
-1
3
10
Aston Villa
0:0
2
0
2
11
Brighton & Hove Albion FC
1
0
1
11
Fulham FC
1
0
1
13
Crystal Palace FC
1
0
1
13
Newcastle United FC
1
0
1
15
Brentford FC
0:0
2
-2
1
16
Burnley FC
0:0
2
-3
1
17
Everton FC
1
-1
0
17
Manchester United FC
1
-1
0
19
Wolverhampton Wanderers FC
0:1
2
-5
0
20
West Ham United FC
2
-7
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation