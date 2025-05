Gary Lineker sera-t-il licencié pour un post antisémite?

Ancien joueur et présentateur phare de la BBC, Gary Lineker est dans la tourmente. L'Anglais a partagé un post à caractère antisémite sur Instagram et certains réclament sa tête.

Gary Lineker va-t-il devoir quitter son poste? Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Gary Lineker est une figure incontournable du football anglais. Ancien attaquant de Leicester, Barcelone et Tottenham, il a également fait la gloire de l'équipe nationale en inscrivant 48 buts en 80 sélections avec les «Three Lions». Après sa carrière de joueur, il s'est reconverti à la télévision et est devenu le présentateur de «Match of the Day», une émission sur le football anglais sur le BBC.

Cette année sera toutefois sa dernière à la tête du programme. En novembre dernier, Gary Lineker a annoncé son départ, tout en précisant qu'il resterait à la télévision britannique pour animer des plateaux sur la FA Cup ou la prochaine Coupe du monde.

C'est en tout cas le souhait de l'Anglais. Sauf que ces temps, certains réclament son licenciement. Sur Instagram, l'ancien joueur a partagé une vidéo sur le sionisme qui incluait une illustration de rat – une insulte qui renvoie aux heures sombres de l'histoire, lorsque les Juifs étaient comparés à cet animal par les nazis.

Rapidement, Gary Lineker s'est excusé: «Je crois fermement qu'il est important de s'exprimer sur les questions humanitaires, y compris sur la tragédie qui se déroule à Gaza, mais je sais aussi que la manière dont nous le faisons est importante. J'assume l'entière responsabilité de cette erreur. Cette image ne reflète pas mes opinions. C'est une erreur de ma part pour laquelle je m'excuse sans réserve.»

L'association «Campaign Against Antisemitism» a cependant demandé le licenciement de Gary Lineker. «La BBC a fermé les yeux pendant trop longtemps, il est grand temps qu'il parte, et il doit le faire maintenant», commente-t-elle. De son côté, la chaîne a rappelé que le partage de Gary Lineker avait enfreint les directives de la chaîne. «La réputation de la BBC est détenue par tout le monde, et lorsque quelqu'un commet une erreur, cela nous coûte. Je pense que nous avons absolument besoin que les gens soient des exemples des valeurs de la BBC et qu'ils suivent notre politique en matière de réseaux sociaux. C'est aussi simple que cela.»