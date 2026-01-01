L'entraîneur Enzo Maresca quitte Chelsea au jour de l'An

L'Italien de 45 ans, successeur de Mauricio Pochettino à l'été 2024, a ramené le club de Londres en Ligue des champions à l'issue de sa première saison, couronnée de succès avec des titres en Conference League puis à la Coupe du monde des clubs.
Les Blues ont bien commencé l'actuelle saison mais ont perdu de l'élan depuis plusieurs semaines avec une seule victoire dans les sept derniers matches de championnat. Après celle-ci, mi-décembre contre Everton, Maresca s'était plaint d'avoir vécu ses «pires 48 heures» au club en raison d'un «manque de soutien envers (lui) et l'équipe», une pique visiblement adressée à la direction.
Maresca était sous contrat jusqu'en 2029, avec une année supplémentaire en option. La presse britannique place Liam Rosenior parmi les favoris pour lui succéder. L'Anglais de 41 ans est actuellement en poste à Strasbourg, dont le propriétaire (le consortium américain BlueCo) est le même que Chelsea.
Les Blues sont cinquièmes en championnat, encore engagés dans les deux Coupes nationales et toujours en lice pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale en Ligue des champions. Ils s'apprêtent à disputer neuf matches durant le mois de janvier.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
19
25
45
2
Manchester City FC
18
26
40
3
Aston Villa
19
7
39
4
Liverpool FC
18
4
32
5
Chelsea FC
19
11
30
6
Manchester United FC
19
4
30
7
Sunderland AFC
18
2
28
8
Everton FC
19
0
28
9
Brentford FC
18
2
26
10
Newcastle United FC
19
2
26
11
Crystal Palace FC
18
1
26
12
Fulham FC
18
-1
26
13
Tottenham Hotspur FC
18
4
25
14
Brighton & Hove Albion FC
19
1
25
15
AFC Bournemouth
19
-6
23
16
Leeds United
18
-7
20
17
Nottingham Forest
19
-12
18
18
West Ham United FC
19
-17
14
19
Burnley FC
19
-17
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
19
-29
3