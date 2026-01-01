DE
FR

Le coach s'en va
L'entraîneur Enzo Maresca quitte Chelsea au jour de l'An

Chelsea, actuel cinquième de Premier League, a annoncé jeudi se séparer de l'entraîneur Enzo Maresca. Celui-ci était en froid avec les dirigeants depuis plusieurs semaines, et affaibli par des résultats sportifs déclinants.
Publié: il y a 7 minutes
1/2
Enzo Maresca n'est plus l'entraîneur de Chelsea.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Italien de 45 ans, successeur de Mauricio Pochettino à l'été 2024, a ramené le club de Londres en Ligue des champions à l'issue de sa première saison, couronnée de succès avec des titres en Conference League puis à la Coupe du monde des clubs.

Les Blues ont bien commencé l'actuelle saison mais ont perdu de l'élan depuis plusieurs semaines avec une seule victoire dans les sept derniers matches de championnat. Après celle-ci, mi-décembre contre Everton, Maresca s'était plaint d'avoir vécu ses «pires 48 heures» au club en raison d'un «manque de soutien envers (lui) et l'équipe», une pique visiblement adressée à la direction.

Maresca était sous contrat jusqu'en 2029, avec une année supplémentaire en option. La presse britannique place Liam Rosenior parmi les favoris pour lui succéder. L'Anglais de 41 ans est actuellement en poste à Strasbourg, dont le propriétaire (le consortium américain BlueCo) est le même que Chelsea.

Les Blues sont cinquièmes en championnat, encore engagés dans les deux Coupes nationales et toujours en lice pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale en Ligue des champions. Ils s'apprêtent à disputer neuf matches durant le mois de janvier.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
19
25
45
2
Manchester City FC
Manchester City FC
18
26
40
3
Aston Villa
Aston Villa
19
7
39
4
Liverpool FC
Liverpool FC
18
4
32
5
Chelsea FC
Chelsea FC
19
11
30
6
Manchester United FC
Manchester United FC
19
4
30
7
Sunderland AFC
Sunderland AFC
18
2
28
8
Everton FC
Everton FC
19
0
28
9
Brentford FC
Brentford FC
18
2
26
10
Newcastle United FC
Newcastle United FC
19
2
26
11
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
18
1
26
12
Fulham FC
Fulham FC
18
-1
26
13
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
18
4
25
14
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
19
1
25
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
19
-6
23
16
Leeds United
Leeds United
18
-7
20
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
19
-12
18
18
West Ham United FC
West Ham United FC
19
-17
14
19
Burnley FC
Burnley FC
19
-17
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
19
-29
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus