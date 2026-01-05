DE
FR

«Le bon moment pour changer»
Manchester United se sépare de son entraîneur Ruben Amorim

Surprise à Old Trafford! Au lendemain du match nul face à Leeds, Manchester United a annoncé le départ de son entraîneur Ruben Amorim, lequel avait pris ses fonctions en novembre 2024.
Publié: il y a 44 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
1/2
Le passage du Portugais est un immense échec.
Photo: Getty Images
Blick Sport

C'est officiel. Arrivé en novembre 2024 sur le banc de Manchester United, Ruben Amorim a été licencié lundi, au lendemain d'un match nul à Leeds (1-1). «Il s'agit du bon moment pour changer», ont argumenté les propriétaires du club anglais, dans le communiqué de licenciement de l'entraîneur portugais. Le passage de celui-ci restera comme l'un des plus grands échecs de l'histoire des Red Devils.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Les Mancuniens sont sixièmes de Premier League et ne comptent qu'une seule victoire lors des cinq derniers matches. Darren Fletcher, ancien milieu de terrain de Manchester United, assurera l'intérim.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
20
26
48
2
Manchester City FC
Manchester City FC
20
26
42
3
Aston Villa
Aston Villa
20
9
42
4
Liverpool FC
Liverpool FC
20
4
34
5
Chelsea FC
Chelsea FC
20
11
31
6
Manchester United FC
Manchester United FC
20
4
31
7
Brentford FC
Brentford FC
20
4
30
8
Sunderland AFC
Sunderland AFC
20
2
30
9
Newcastle United FC
Newcastle United FC
20
4
29
10
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
20
3
28
11
Fulham FC
Fulham FC
20
-1
28
12
Everton FC
Everton FC
20
-2
28
13
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
20
4
27
14
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
20
-1
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
20
-7
23
16
Leeds United
Leeds United
20
-7
22
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
20
-14
18
18
West Ham United FC
West Ham United FC
20
-20
14
19
Burnley FC
Burnley FC
20
-19
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
20
-26
6
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus