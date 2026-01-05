Manchester United se sépare de son entraîneur Ruben Amorim

Surprise à Old Trafford! Au lendemain du match nul face à Leeds, Manchester United a annoncé le départ de son entraîneur Ruben Amorim, lequel avait pris ses fonctions en novembre 2024.

Blick Sport

C'est officiel. Arrivé en novembre 2024 sur le banc de Manchester United, Ruben Amorim a été licencié lundi, au lendemain d'un match nul à Leeds (1-1). «Il s'agit du bon moment pour changer», ont argumenté les propriétaires du club anglais, dans le communiqué de licenciement de l'entraîneur portugais. Le passage de celui-ci restera comme l'un des plus grands échecs de l'histoire des Red Devils.

Les Mancuniens sont sixièmes de Premier League et ne comptent qu'une seule victoire lors des cinq derniers matches. Darren Fletcher, ancien milieu de terrain de Manchester United, assurera l'intérim.