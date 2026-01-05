Manchester United se sépare de son entraîneur Ruben Amorim

Blick Sport
C'est officiel. Arrivé en novembre 2024 sur le banc de Manchester United, Ruben Amorim a été licencié lundi, au lendemain d'un match nul à Leeds (1-1). «Il s'agit du bon moment pour changer», ont argumenté les propriétaires du club anglais, dans le communiqué de licenciement de l'entraîneur portugais. Le passage de celui-ci restera comme l'un des plus grands échecs de l'histoire des Red Devils.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Les Mancuniens sont sixièmes de Premier League et ne comptent qu'une seule victoire lors des cinq derniers matches. Darren Fletcher, ancien milieu de terrain de Manchester United, assurera l'intérim.
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
20
26
48
2
Manchester City FC
20
26
42
3
Aston Villa
20
9
42
4
Liverpool FC
20
4
34
5
Chelsea FC
20
11
31
6
Manchester United FC
20
4
31
7
Brentford FC
20
4
30
8
Sunderland AFC
20
2
30
9
Newcastle United FC
20
4
29
10
Brighton & Hove Albion FC
20
3
28
11
Fulham FC
20
-1
28
12
Everton FC
20
-2
28
13
Tottenham Hotspur FC
20
4
27
14
Crystal Palace FC
20
-1
27
15
AFC Bournemouth
20
-7
23
16
Leeds United
20
-7
22
17
Nottingham Forest
20
-14
18
18
West Ham United FC
20
-20
14
19
Burnley FC
20
-19
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
20
-26
6
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation