Viktor Gyökeres, qui avait obtenu quelques jours de vacances supplémentaires, était attendu vendredi à Lisbonne. Mais ni ce jour-là ni samedi à l’entraînement, il n’a montré le moindre signe de vie. D’après le quotidien portugais «Record», le buteur, auteur de 97 réalisations en 102 matches avec le Sporting, aurait directement informé le président Frederico Varandas qu’il ne voulait plus jamais jouer pour le club.

Mais du côté du Sporting, la réponse est ferme. Le dirigeant n’entend pas céder au bras de fer. Interrogé par l’agence de presse «Lusa», le président estime que «si les génies derrière cette stratégie pensent me mettre la pression en agissant ainsi, non seulement ils se trompent complètement, mais en plus ils rendent le départ du joueur encore plus compliqué». Il fait ici clairement référence à la durée du contrat de Gyökeres, qui court jusqu’en 2028.

Frederico Varandas assure que le club est serein. Il explique: «Si les clubs intéressés ne veulent pas payer la juste valeur marchande de Viktor, cela nous convient parfaitement pour les trois prochaines années». Avant d’ajouter, d’un ton tranchant, que «personne n’est au-dessus du club». Une procédure disciplinaire est d’ailleurs déjà en cours contre Viktor Gyökeres, qui risque une amende conséquente.

Le transfert semblait pourtant bien engagé. Le Sporting avait reçu une offre estimée à 60 millions d’euros plus des bonus. Mais cela reste loin de la clause libératoire, fixée à 100 millions. Et Frederico Varandas a toujours été clair: seul le paiement intégral de cette clause permettra à son joueur suédois de quitter le club.

Arsenal reste en pole position pour l’accueillir et un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur autour d’un contrat de cinq ans. Mais les Gunners tentent visiblement de faire baisser le prix au fil des jours, misant sur le temps et les tensions internes pour affaiblir la position du Sporting.

En parallèle, le feuilleton a pris une tournure encore plus intime. D’après des médias portugais, Viktor Gyökeres se serait séparé de sa compagne, la mannequin Ines Aguiar, âgée de 26 ans. Une rupture motivée, selon les rumeurs, par sa volonté de couper tous les liens avec le Portugal. Reste à savoir si cette stratégie de la rupture totale – personnelle, professionnelle, émotionnelle – suffira à faire plier Lisbonne.

Pour l’instant, Frederico Varandas campe sur sa position: Viktor Gyökeres peut bien vouloir partir, mais ce sera uniquement contre un chèque à neuf chiffres.