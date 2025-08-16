DE
La saison est bien lancée!
Liverpool commence par un succès spectaculaire

Liverpool a dû s'employer pour battre Bournemouth 4-2 à domicile en ouverture de la saison de Premier League. Les champions en titre ont fait la différence en fin de match.
Publié: 04:12 heures
Chiesa exulte après le 3-2
Photo: IAN HODGSON
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Tout avait bien commencé pour les Reds grâce à Ekitike (37e) et Gakpo (49e). Mais ensuite, les visiteurs ont profité des errements défensifs des hommes d'Arne Slot. Semenyo a signé un impressionnant doublé (64e/76e). Liverpool a toutefois fini fort. Entré en jeu à la 82e, Chiesa a redonné l'avantage à son équipe (88e) avant que Salah n'assure les trois points (94e).

Avec quatre recrues dans son onze de départ, l'équipe d'Arne Slot manque encore d'automatismes, notamment sur les flancs de sa défense. Sa préparation a en outre été perturbée par le décès tragique du Portugais Diogo Jota début juillet. Une minute de silence en son souvenir a été observée avant la rencontre, et les buteurs des Reds lui ont rendu hommage en formant un numéro 20 avec leurs mains.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
Liverpool FC
1
2
3
2
Arsenal FC
Arsenal FC
0
0
0
2
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
2
Brentford FC
Brentford FC
0
0
0
2
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
0
0
0
2
Burnley FC
Burnley FC
0
0
0
2
Chelsea FC
Chelsea FC
0
0
0
2
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
0
0
0
2
Everton FC
Everton FC
0
0
0
2
Fulham FC
Fulham FC
0
0
0
2
Leeds United
Leeds United
0
0
0
2
Manchester City FC
Manchester City FC
0
0
0
2
Manchester United FC
Manchester United FC
0
0
0
2
Newcastle United FC
Newcastle United FC
0
0
0
2
Nottingham Forest
Nottingham Forest
0
0
0
2
Sunderland AFC
Sunderland AFC
0
0
0
2
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
0
0
0
2
West Ham United FC
West Ham United FC
0
0
0
2
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
0
0
0
20
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
1
-2
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
