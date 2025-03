1/10 Michail Antonio est en voie de guérison après son horrible accident en décembre. Photo: AFP

Björn Lindroos

Par un matin humide et froid de décembre, Michail Antonio (34 ans) a perdu le contrôle de sa Ferrari dans l'Essex et a percuté un arbre. Il est ensuite resté coincé dans l'épave pendant 45 minutes avant que les secours n'arrivent. Dans un entretien avec la BBC One, le Jamaïcain s'est exprimé pour la première fois sur le crash.

Dans l'interview, Michaiel Antonio décrit ses sentiments après l'accident: «J'avais une sensation bizarre dans l'estomac. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais proche de la mort. J'avais vu les images, mais en réalité, c'était dix fois pire. La voiture était une véritable épave. C'était dur pour moi, j'ai failli mourir».

Aucun souvenir de l'accident

Ce sont toutefois les pensées pour ses enfants qui l'auraient le plus affecté. «Le plus difficile, c'est que je n'étais presque plus là pour mes enfants». Il voit maintenant le côté positif: «Cela m'a rendu heureux, car j'ai eu une deuxième chance de vivre».

L'attaquant n'a pas de grands souvenirs de l'accident lui-même. Il a raconté que la police l'avait trouvé allongé entre les sièges, ce qui indiquait qu'il essayait de sortir de l'épave. Sa jambe cassée l'a probablement empêché de faire d'autres mouvements. «Je ne me souviens de rien, ce qui est étrange, car on m'a dit tout le temps que j'étais éveillé et que je parlais à tout le monde - à la police et à la personne qui m'a trouvé».

Il travaille pour son retour sur les terrains

Après son accident, Michail Antonio a été opéré et s’est vu poser une barre avec quatre vis dans la cuisse. L’international jamaïcain aux 21 sélections est désormais en pleine rééducation et travaille sans relâche pour son retour.

«Oui, à 100 %. Je vais rejouer. C’est la blessure la plus grave de ma carrière. Mais le fait d’être déjà deux à trois mois en avance sur le calendrier montre que je vais revenir», assure un Michail Antonio combatif.