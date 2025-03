Un ancien joueur de Manchester United est devenu prêtre

1/7 Phil Mulryne s'est lassé du football à l'âge de 30 ans. Photo: imago images/Mary Evans

Ramona Bieri

Phil Mulryne a été formé à Manchester United. Mais il n’a pas réussi à s’imposer chez les professionnels. Il a été sélectionné seulement cinq fois pour un match de Premier League, mais n’est entré en jeu qu’une seule fois.

Les chemins de Mulryne et des Red Devils se sont séparés, il a notamment poursuivi sa carrière à Norwich et à Cardiff, jouant aussi 27 fois pour l’équipe nationale d’Irlande du Nord. Il gagnait plus d’un demi-million de francs par an, mais la vie de footballeur ne le rendait pas heureux. En 2008, à l’âge de 30 ans, Phil Mulryne a tiré un trait sur sa carrière. «J’ai commencé à être insatisfait de mon style de vie», a-t-il expliqué au «Daily Star». «J’étais très privilégié, mais j’ai réalisé que, malgré tout ce qui m’entourait, il y avait une sorte de vide.»

L’homme se demande alors: «Pourquoi ne suis-je pas heureux alors que j’ai tout ce dont les jeunes hommes rêvent?» Il prend donc une voie inhabituelle pour un ancien footballeur et décide de devenir prêtre.

«Véritable sentiment d’accomplissement»

Un an après sa dernière apparition sur une pelouse, il bouleverse sa vie. «J’ai fait du bénévolat pendant un certain temps dans un centre d’accueil pour sans-abri», raconte-t-il à «Belfast Live». «Je suis retourné à la messe et j’ai commencé à prier régulièrement.» Il a trouvé dans la foi «un véritable sentiment d’accomplissement». Phil Mulryne suit donc une formation de prêtre catholique.

«Je vis dans un monastère, je suis donc plutôt un moine», précise-t-il. Ils sont 15 au total. Il y a une sorte de dépendance mutuelle, même au monastère, puisqu’il est sous les ordres d’un supérieur hiérarchique. Et bien que Phil Mulryne ait mis fin à sa carrière à 30 ans, il reste attaché au football. «Il n’y a pas de télévision au monastère», dit-il. Mais il reste malgré tout au courant de l’actualité du football. «Nous avons une pièce avec quelques ordinateurs, c’est là que je regarde les temps forts de trois minutes pour les matches.»

D’autres se sont également tournés vers la foi

Phil Mulryne n’est pas le seul ancien sportif à s’être tourné vers la religion après sa carrière. Le Suédois Kevin Lidin a dû ranger ses crampons après une blessure et est devenu moine bouddhiste. L’ex-joueuse de tennis française Mary Pierce est devenue missionnaire dans une église mauritanienne après sa retraite.

Quant à l’ancien footballeur allemand Stefan Mees, il s’est d’abord accordé une pause dans un monastère après la fin de sa carrière et organise aujourd’hui des services religieux pour les jeunes familles.