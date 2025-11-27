«On encaisse les coups les uns après les autres, c'est dur. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut continuer à se battre», a déclaré Slot au lendemain de la lourde défaite à domicile des Reds contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions (4-1). Malgré ce revers, le neuvième sur les douze dernières rencontres toutes compétitions confondues, l'entraîneur néerlandais a assuré avoir «les mêmes conversations (avec les propriétaires du club) depuis que je suis ici».
Champion d'Angleterre en titre, Liverpool ne pointe qu'à une médiocre 12e place en Premier League, avant un déplacement à Westham dimanche pour la 13e journée du championnat.
Les Reds devraient récupérer pour ce match leur gardien brésilien Alisson, qui a manqué le match contre le PSV, malade, tandis que l'attaquant allemand Florian Wirtz, blessé musculairement en sélection, pourrait reprendre l'entraînement samedi.
«Nous pensons que nous pouvons faire bien mieux que ce que nous faisons actuellement», a déclaré Slot, qui dit ne pas être lâché par ses joueurs. «L'an dernier, lorsque nous jouions vraiment bien, tout le monde parlait de certaines individualités et j'ai toujours dit qu'il faut parler de l'équipe. C'est l'équipe qui fait briller les individus. Et c'est pareil lorsqu'on joue mal, il faut parler de l'équipe et pas des individus», a ajouté le technicien de 47 ans.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
12
18
29
2
Chelsea FC
12
12
23
3
Manchester City FC
12
14
22
4
Aston Villa
12
4
21
5
Crystal Palace FC
12
7
20
6
Brighton & Hove Albion FC
12
3
19
7
Sunderland AFC
12
3
19
8
AFC Bournemouth
12
-1
19
9
Tottenham Hotspur FC
12
6
18
10
Manchester United FC
12
0
18
11
Everton FC
12
0
18
12
Liverpool FC
12
-2
18
13
Brentford FC
12
-1
16
14
Newcastle United FC
12
-2
15
15
Fulham FC
12
-3
14
16
Nottingham Forest
12
-7
12
17
West Ham United FC
12
-10
11
18
Leeds United
12
-11
11
19
Burnley FC
12
-10
10
20
Wolverhampton Wanderers FC
12
-20
2