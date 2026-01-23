DE
Il n'a pas joué à Marseille
Ibrahima Konaté pleure son père

Le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté a manqué le match de Champions League contre Marseille mercredi. On en connaît désormais la triste raison: son père vient de décéder.
Publié: 14:32 heures
Ibrahima Konaté (26 ans) a disputé tous les matches avec Liverpool depuis le début de la saison, tant en Premier League qu'en Champions League. Son absence a donc été d'autant plus surprenante mercredi, lorsque les Reds ont fait un grand pas vers les huitièmes de finale de la compétition-reine en s'imposant de manière convaincante 3-0 à Marseille.

Son entraîneur Arne Slot avait alors expliqué les raisons de cette absence: «C'est pour des raisons familiales qu'il n'est pas là, c'est très triste pour lui. Il nous manque, c'est un pilier de notre équipe, la défense est construite autour de lui».

Aujourd'hui, une story Instagram de l'international français (26 sélections) révèle pourquoi il n'a pas pu faire le voyage dans son pays d'origine - et dévoile une triste raison: son père Hamady Konaté est décédé récemment. Dans l'invitation publiée pour la prière musulmane à la mosquée d'Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne, la famille Konaté écrit: «Nous appartenons à Allah et c'est vers Lui que nous retournons».

