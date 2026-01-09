L'attaquant d'Arsenal Gabriel Martinelli pousse Conor Bradley dans les arrêts de jeu du match contre Liverpool et reçoit de nombreuses critiques pour son comportement. Il s'en est excusé.

Gian-Andri Baumgartner

«Conor et moi avons échangé et je me suis excusé auprès de lui. Dans le feu de l’action, je n’ai vraiment pas réalisé qu’il était sérieusement blessé. Je tiens à dire que je suis sincèrement désolé de ma réaction», a écrit Gabriel Martinelli dans une story Instagram publiée tôt vendredi matin. Le destinataire de ces excuses: Conor Bradley, le défenseur de Liverpool.

Jeudi soir, lors du match nul 0-0 entre Arsenal et les Reds, le Nord-Irlandais s’est écroulé sans contact extérieur à la 94e minute, se plaignant du genou. Une scène qui a provoqué l’agacement de Gabriel Martinelli. L’ailier brésilien a d’abord laissé retomber le ballon sur Conor Bradley, avant de le pousser hors du terrain, déclenchant un attroupement de joueurs. Il a immédiatement reçu un carton jaune.

Le geste n’a pas tardé à susciter une vague de critiques. Sur Sky, Roy Keane et Gary Neville ont qualifié l’attitude de Gabriel Martinelli de «honteuse» et «idiote». L’ancien international allemand Shkodran Mustafi a abondé dans le même sens: «Ça ne se fait pas, surtout dans une situation où il peut s’agir d’une blessure grave.»

«Il a cru à une perte de temps»

Gabriel Martinelli a en revanche trouvé du soutien sur les bancs de touche, y compris chez l’adversaire. «Connaissant Gabby, qui est quelqu’un d’incroyablement gentil, il ne s’est probablement pas rendu compte de ce qui se passait», a déclaré Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal.

Son homologue de Liverpool, Arne Slot, a tenu un discours similaire. «Je suis sûr à 100% qu’il n’aurait jamais agi ainsi s’il avait su que Conor était blessé. Les pertes de temps et les simulations ont créé un contexte où, à la 94e minute, les joueurs pensent que chaque arrêt de jeu est une perte de temps volontaire. Cela nous est arrivé tellement de fois cette saison que je peux comprendre Gabriel Martinelli. Je pense qu’il a cru à une perte de temps.»

Mais cette fois, il ne s’agissait pas de simulation. Conor Bradley semble s’être plus sérieusement blessé et a quitté l’Emirates Stadium en béquilles. «Ça n’a pas l’air bon», a admis Arne Slot. Aucun diagnostic précis n’a toutefois encore été communiqué.



