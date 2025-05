Le stade d'Everton sera utilisé par les féminines

Goodison Park sera utilisé la saison prochaine par les joueuses d'Everton. Photo: Getty Images

Blick Sport

Ce dimanche 18 mai va marquer un tournant dans l'histoire du Everton Football Club. Pour la dernière fois de son existence, le club va disputer un match à Goodison Park en accueillant Southampton. Le stade, construit en 1892, est l'un des plus anciens d'Angleterre.

Sauf que dès la saison prochaine, les Toffees vont évoluer à l'Everton Stadium, un stade flambant neuf qui a coûté 760 millions de livres sterling et situé au bord de la Mersey. De nombreux supporters ont alors eu peur que leur vétuste et historique enceinte soit détruite.

Qu'ils se rassurent: Everton a communiqué ce mardi que Goodison Park sera utilisé, dès la saison prochaine, par la section féminine du club. «Ce déménagement répond à la croissance rapide d'Everton Women et à la nécessité de disposer d'un lieu plus grand et plus adapté que Walton Hall Park», lit-on dans le communiqué. Si on ne connait pas la capacité de Goodison Park pour les joueuses de la Barclays Women’s Super League, on sait qu'elle ne devrait pas être de 40'000 places – le chiffre actuel.