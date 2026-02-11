Tottenham se sépare déjà de son entraîneur Thomas Frank

Thomas Frank n’est déjà plus l’entraîneur de Tottenham Le vainqueur en titre de l’Europa League a annoncé sa séparation au lendemain de la défaite 1-2 à domicile contre Newcastle United, mardi soir.
Le Danois n’avait quitté Brentford que cet été pour rejoindre le club londonien, après y avoir réalisé un excellent travail pendant sept ans. Mais chez les Spurs, il n’a jamais vraiment trouvé son rythme de croisière, malgré qu'il ait mené l’équipe dans le top 8 de la phase de groupes de la Ligue des champions, se qualifiant ainsi directement pour les huitièmes de finale.
Sept victoire en 26 matches
Le problème réside dans les performances décevantes en championnat, avec seulement sept victoires en 26 matches. Tottenham occupe actuellement la seizième place du classement, avec une avance de seulement cinq points sur le premier rang de relégation.
Selon «The Athletic», les responsables du club travaillent désormais sur différents plans d’urgence et examinent les possibles successeurs de Thomas Frank. Aucun entraîneur intérimaire ou remplaçant n’a toutefois encore été officialisé.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
25
32
56
2
Manchester City FC
25
27
50
3
Aston Villa
25
9
47
4
Manchester United FC
26
10
45
5
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
25
5
39
7
Brentford FC
25
5
39
8
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United FC
26
0
36
11
Sunderland AFC
25
-2
36
12
Fulham FC
25
-2
34
13
Crystal Palace FC
25
-3
32
14
Brighton & Hove Albion FC
25
1
31
15
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur FC
26
-1
29
17
Nottingham Forest
25
-13
26
18
West Ham United FC
26
-17
24
19
Burnley FC
25
-24
15
20
Wolverhampton Wanderers FC
25
-32
8