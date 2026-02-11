Tottenham se sépare déjà de son entraîneur Thomas Frank

Thomas Frank n’est plus l’entraîneur de Tottenham après la défaite 1-2 contre Newcastle mardi soir. Le Danois laisse le club à la 16e place avec seulement sept victoires en 26 matches.

Lino Dieterle

Thomas Frank n’est déjà plus l’entraîneur de Tottenham Le vainqueur en titre de l’Europa League a annoncé sa séparation au lendemain de la défaite 1-2 à domicile contre Newcastle United, mardi soir.

Le Danois n’avait quitté Brentford que cet été pour rejoindre le club londonien, après y avoir réalisé un excellent travail pendant sept ans. Mais chez les Spurs, il n’a jamais vraiment trouvé son rythme de croisière, malgré qu'il ait mené l’équipe dans le top 8 de la phase de groupes de la Ligue des champions, se qualifiant ainsi directement pour les huitièmes de finale.

Sept victoire en 26 matches

Le problème réside dans les performances décevantes en championnat, avec seulement sept victoires en 26 matches. Tottenham occupe actuellement la seizième place du classement, avec une avance de seulement cinq points sur le premier rang de relégation.

Selon «The Athletic», les responsables du club travaillent désormais sur différents plans d’urgence et examinent les possibles successeurs de Thomas Frank. Aucun entraîneur intérimaire ou remplaçant n’a toutefois encore été officialisé.

