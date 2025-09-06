DE
Des comparaisons qui ne passent pas
Mohamed Salah monte au créneau pour défendre ses anciens coéquipiers

Mohamed Salah défend ses anciens coéquipiers de Liverpool suite à un message controversé sur X. Le mercato estival a battu des records avec 8,5 milliards de francs de transferts, Liverpool étant le club le plus dépensier avec 425 millions investis.
Publié: il y a 30 minutes
«Pourquoi ne pas célébrer nos incroyables nouvelles recrues sans manquer de respect aux anciens champions de Premier League?», a réagi Mohamed Salah.
Photo: Liverpool FC via Getty Images

Un message publié sur X a suscité la colère de Mohamed Salah, qui a pris la défense de ses anciens coéquipiers ayant quitté Liverpool. Selon la Fifa, le dernier mercato estival a battu des records, avec des transferts atteignant un total de environ 8,5 milliards de francs.

Liverpool, club le plus dépensier

Liverpool s’est distingué comme le club le plus dépensier, avec plus de 425 millions de francs investis. Parmi les recrues les plus onéreuses figurent Alexander Isak, recruté pour environ 127 millions de francs, et Florian Wirtz, transféré pour plus de 85 millions de francs.

Mais un post du compte X «AnfieldEdition», suivi par plus de 500’000 personnes, a mis le feu aux poudres. Comparant les nouvelles recrues de Liverpool à leurs prédécesseurs Luis Diaz et Darwin Nunez, le compte a écrit: «Citez une amélioration plus marquante dans l’histoire du football.»

Une remarque qui a fait réagir Mohamed Salah: «Pourquoi ne pas célébrer nos incroyables nouvelles recrues sans manquer de respect aux anciens champions de la Premier League?», a-t-il écrit.

Le compte présente ses excuses

Luis Diaz a récemment rejoint le Bayern Munich pour près de 68 millions de francs, tandis que Darwin Nunez a signé à Al-Hilal en Arabie saoudite pour 51 millions de francs. Mohamed Salah avait rendu publiquement hommage à ses anciens coéquipiers à travers des messages sur les réseaux sociaux.

Face à la réaction de l’Égyptien, le compte «AnfieldEdition» a finalement présenté ses excuses: «Notre intention n’était pas de manquer de respect aux anciens joueurs, mais simplement de mettre en avant les transferts incroyables de cet été. Nous nous excusons.»

