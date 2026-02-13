Igor Tudor, 48 ans, prend les rênes de Tottenham en Premier League. Réputé pour son efficacité et son adaptabilité, l’entraîneur croate devra prouver qu’il peut s’imposer durablement en Angleterre.

Igor Tudor, entraîneur croate de 48 ans, vient d’être nommé à la tête de Tottenham en Premier League. Ancien joueur de la Juventus et entraîneur expérimenté, Tudor est reconnu pour sa capacité à s’adapter à toutes les situations. Mais, comme le souligne La Gazzetta dello Sport, il est rarement considéré comme un choix permanent et est souvent décrit comme le «suppléant parfait» du football.

Sa carrière reflète un paradoxe intrigant: il est régulièrement choisi pour ses compétences et son efficacité… mais rarement maintenu sur le long terme. «Il entre dans la classe, va au tableau, tire deux lignes, résout une équation et s'en va», écrit le quotidien italien, soulignant qu’en dépit de ses résultats, Igor Tudor peine à être perçu comme le professeur attitré.

Prédéstinés aux missions temporaires?

Son style pragmatique et sa grande adaptabilité semblent le prédestiner aux missions temporaires. Le terme latin ad interim revient souvent pour qualifier son rôle. En 2025, il a été remercié par la Juventus après un bref passage, illustrant ce schéma récurrent dans sa carrière.

Son arrivée à Tottenham marque une nouvelle étape. Les attentes sont élevées, et les supporters espèrent que l’expérience accumulée dans divers clubs européens permettra à Igor Tudor de s’imposer durablement sur la scène anglaise. Mais le défi est de taille: il devra prouver qu’il peut être plus qu’un simple intérim et devenir un leader incontesté sur la durée.