Le derby du nord-est de l'Angleterre a vu Sunderland triompher 1-0 contre Newcastle. Granit Xhaka et ses coéquipiers célèbrent une victoire symbolique qui propulse le promu dans le top 7 de la Premier League, devant leur rival historique.

Sven Schoch

«Un derby, c’est fait pour être gagné.» La phrase est prononcée sur la chaîne de télévision du club. Plus de 45'000 supporters entonnent depuis les tribunes «Can't Help Falling in Love» d’Elvis Presley. «Ce sont de vrais fans, pas des touristes. Ils nous soutiennent depuis la première journée avec une force indescriptible», confiait déjà Granit Xhaka à Blick à la mi-novembre.

158 derbys, 158 histoires

158 confrontations, 158 histoires entre les deux équipes et un bilan à nouveau équilibré, car Sunderland compte lui aussi 54 succès. En plus de cela, le promu s’est hissé dans le top 7 du championnat, cinq places devant Newcastle, pourtant engagé en Ligue des champions, et à égalité de points avec le champion Liverpool et le vainqueur de la Coupe Crystal Palace. «Les mots ne suffisent pas à décrire cela», affirme l’un des grands artisans de ce bilan intermédiaire exceptionnel dans ce qui est sûrement la meilleure ligue du monde: Granit Xhaka.

Au coup de sifflet final, les vainqueurs se rassemblent pour une photo d’équipe devant le but. Ce cliché n’a rien d’anodin. Presque exactement deux ans plus tôt, les joueurs de Newcastle s’étaient eux aussi fait photographier après une victoire en Coupe lors d’un derby. Cette séance photo sur la pelouse du rival historique avait été très mal perçue par les Black Cats. «Quelqu’un à Sunderland n’a pas oublié», commente la BBC à propos de cette savoureuse revanche photographique des locaux.

«Ils ont été pitoyables!»

«Nous avons une meilleure équipe qu’eux. C’est évident et c’est honteux et frustrant de perdre comme ça ici.» Le capitaine de Newcastle Bruno Guimarães livre une analyse à chaud après la défaite 0-1 à Sunderland et parle de «la défaite la plus douloureuse» de ses quatre années chez les Magpies. Dans le nord-est de l’Angleterre, la rivalité est plus brûlante que dans bien des derbys européens. Même les experts s’en mêlent: Alan Shearer, meilleur buteur de l’histoire de la Premier League et citoyen d’honneur de Newcastle, n’épargne pas son club de coeur: «Ils ont été pitoyables!»

Sunderland impressionne

À l’inverse, la saison se poursuit de manière spectaculaire pour le club détenu par le propriétaire suisse Kyril Louis-Dreyfus (28 ans). Au Stadium of Light, l’équipe de Granit Xhaka s’est imposée comme une place forte du championnat. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: huit matches à domicile, aucune défaite, 18 points. Des statistiques que seuls Arsenal et Manchester City peuvent actuellement afficher.

Sur Sky, Granit Xhaka salue la performance collective: «L’équipe mérite le respect quand on voit d’où nous venons.» Par rapport aux finales pour la promotion de mai dernier, seul Enzo Le Fée figure encore dans le onze de départ. Pour le reste, l’entraîneur Régis Le Bris a profondément remanié son effectif. En quelques mois, il a façonné une équipe très difficile à manoeuvrer. «Nous aimons défendre. C’est ce qui fait la différence. C’est pour cela que nous avons un équilibre extraordinaire», analyse Granit Xhaka.