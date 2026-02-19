Arsenal a laissé filer deux points contre la lanterne rouge de Premier League, Wolverhampton, après avoir mené 2-0. L'entraîneur Mikel Arteta critique ouvertement la performance de ses joueurs: les nerfs lâchent-ils au moment décisif?

Blick Sportdesk

Le match nul 2-2 contre la lanterne rouge Wolverhampton a des allures de défaite pour le leader Arsenal. Les Gunners ont laissé échapper la victoire, malgré une confortable avance de deux buts, poussant l'entraîneur Mikel Arteta à formuler des critiques franches envers son équipe.

L'Espagnol pointe notamment la performance de ses joueurs en deuxième mi-temps et considère le résultat comme «mérité». Il ne cache pas sa déception: «C'est très difficile à accepter. En deuxième mi-temps, nous n'avons pas joué comme nous devons le faire en Premier League pour gagner. Il est préférable de ne pas réagir de manière trop émotionnelle. Nous devons accepter ce résultat, parce que nous le méritons».

Le tacticien insiste sur la nécessité d’améliorer certains fondamentaux: «Avec les émotions, il est facile de dire des choses qui pourraient nuire à l'équipe. Tout le monde veut donner le meilleur de lui-même. Nous devons traverser des phases difficiles. Aujourd'hui, nous en avons payé le prix à la dernière minute». Selon lui, il faut désormais travailler sur les bases pour se remettre sur les rails.

Manchester City en embuscade

Le manque de constance des Gunners reste un problème sérieux selon Mikel Arteta. Depuis le début de l'année, les Londoniens ont remporté neuf de leurs 14 matches officiels. Manchester City reste à cinq points d'Arsenal en Premier League, mais dispose encore d'un match en moins. Un faux pas dimanche dans le derby du nord de Londres contre Tottenham, actuellement 16e, pourrait s'avérer fatal pour la suite de la saison.

Interrogé sur les erreurs répétées de son équipe, Mikel Arteta déclare: «Nous devons l'accepter. Nous devons faire preuve d'un esprit autocritique, car ce n'était pas assez bon». Selon lui, l'équipe manque de régularité depuis plusieurs mois: «Nous devons nous relever, montrer à quel point nous voulons le titre et à quel point nous sommes bons».