Le Paris Saint-Germain a mal digéré sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont été vaincus 2-1 au Parc des Princes par l'Olympique Lyonnais.
Sans plusieurs cadres laissés au repos – Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia n'ont pas débuté – le PSG a été surpris dans les vingt premières minutes. L'ouverture du score d'Endrick est tombée dès la 6e, avant que le Brésilien prêté par le Real Madrid ne s'illustre encore sur un contre éclair en envoyant Afonso Moreira sur orbite (18e).
Encore une chance pour Lens
En manque de confiance et de temps de jeu, Gonçalo Ramos a ensuite raté un pénalty (33e). Les entrées de Dembélé et Kvaratskhelia à l'heure de jeu n'ont pas permis aux locaux de recoller au score, malgré la réduction du score du Géorgien dans les arrêts de jeu.
Paris manque donc l'occasion de prendre le large devant son dauphin, le RC Lens, qui compte un point de retard et un match de plus. Les deux équipes se retrouveront le 13 mai prochain, pour leur avant-dernier match en championnat.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
33
37
70
2
Manchester City FC
32
36
67
3
Manchester United FC
33
13
58
4
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool FC
33
11
55
6
Chelsea FC
33
11
48
7
Brentford FC
33
4
48
8
AFC Bournemouth
33
0
48
9
Brighton & Hove Albion FC
33
6
47
10
Everton FC
33
1
47
11
Sunderland AFC
33
-4
46
12
Fulham FC
33
-3
45
13
Crystal Palace FC
31
-1
42
14
Newcastle United FC
33
-3
42
15
Leeds United
33
-7
39
16
Nottingham Forest
33
-9
36
17
West Ham United FC
32
-17
32
18
Tottenham Hotspur FC
33
-11
31
19
Burnley FC
33
-33
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
33
-37
17