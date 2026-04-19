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Encore une chance pour Lens
A domicile, le PSG trébuche face à l'OL

Le PSG chute 2-1 au Parc des Princes face à Lyon, malgré une réduction du score tardive de Kvaratskhelia. Paris rate l’occasion de distancer Lens, son dauphin avec un point de retard.
Publié: 19.04.2026 à 22:54 heures
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Les hommes de Luis Enrique ont été vaincus 2-1 au Parc des Princes par l'Olympique Lyonnais.
Photo: AFP

Le Paris Saint-Germain a mal digéré sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont été vaincus 2-1 au Parc des Princes par l'Olympique Lyonnais.

Sans plusieurs cadres laissés au repos – Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia n'ont pas débuté – le PSG a été surpris dans les vingt premières minutes. L'ouverture du score d'Endrick est tombée dès la 6e, avant que le Brésilien prêté par le Real Madrid ne s'illustre encore sur un contre éclair en envoyant Afonso Moreira sur orbite (18e).

Encore une chance pour Lens

En manque de confiance et de temps de jeu, Gonçalo Ramos a ensuite raté un pénalty (33e). Les entrées de Dembélé et Kvaratskhelia à l'heure de jeu n'ont pas permis aux locaux de recoller au score, malgré la réduction du score du Géorgien dans les arrêts de jeu.

Paris manque donc l'occasion de prendre le large devant son dauphin, le RC Lens, qui compte un point de retard et un match de plus. Les deux équipes se retrouveront le 13 mai prochain, pour leur avant-dernier match en championnat.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
33
37
70
2
Manchester City FC
Manchester City FC
32
36
67
3
Manchester United FC
Manchester United FC
33
13
58
4
Aston Villa
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool FC
Liverpool FC
33
11
55
6
Chelsea FC
Chelsea FC
33
11
48
7
Brentford FC
Brentford FC
33
4
48
8
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
33
0
48
9
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
33
6
47
10
Everton FC
Everton FC
33
1
47
11
Sunderland AFC
Sunderland AFC
33
-4
46
12
Fulham FC
Fulham FC
33
-3
45
13
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
31
-1
42
14
Newcastle United FC
Newcastle United FC
33
-3
42
15
Leeds United
Leeds United
33
-7
39
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
33
-9
36
17
West Ham United FC
West Ham United FC
32
-17
32
18
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
33
-11
31
19
Burnley FC
Burnley FC
33
-33
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
33
-37
17
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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