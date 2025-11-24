Idrissa Gueye a été expulsé pour avoir giflé son coéquipier.
Photo: keystone-sda.ch
Diego Buccino, Etienne Daman
Dans le choc entre Manchester United et Everton, l’ambiance s’est rapidement tendue ce lundi soir. Réduits à 10, les toffees ont mis les Red Devils en difficulté dans leur propre stade en ouvrant le score à la 29e minute.
À la 15e, tout bascule
Mais c'est bien à la 15e minute que le match a pris une tournure inattendue. Alors que le score était encore de 0-0, Idrissa Gueye, milieu d’Everton, a reçu un carton rouge pour avoir donné une gifle… à Michael Keane, son propre coéquipier, à la suite d’une altercation sur le terrain.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Malgré cette expulsion, c’est Everton qui a ouvert le score à la 30e minute, à dix contre onze, grâce à une superbe frappe enroulée de Kiernan Dewsbury-Hall.
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
12
18
29
2
Chelsea FC
12
12
23
3
Manchester City FC
12
14
22
4
Aston Villa
12
4
21
5
Crystal Palace FC
12
7
20
6
Brighton & Hove Albion FC
12
3
19
7
Sunderland AFC
12
3
19
8
AFC Bournemouth
12
-1
19
9
Tottenham Hotspur FC
12
6
18
10
Manchester United FC
0:1
12
0
18
11
Everton FC
1:0
12
0
18
12
Liverpool FC
12
-2
18
13
Brentford FC
12
-1
16
14
Newcastle United FC
12
-2
15
15
Fulham FC
12
-3
14
16
Nottingham Forest
12
-7
12
17
West Ham United FC
12
-10
11
18
Leeds United
12
-11
11
19
Burnley FC
12
-10
10
20
Wolverhampton Wanderers FC
12
-20
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation