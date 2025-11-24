Dernière mise à jour: il y a 1 minute

Le match entre Manchester United et Everton a pris une tournure inattendue. À la 15e minute, Idrissa Gueye d'Everton a reçu un carton rouge pour avoir giflé son coéquipier.

Idrissa Gueye a été expulsé pour avoir giflé son coéquipier. Photo: keystone-sda.ch

Diego Buccino, Etienne Daman

Dans le choc entre Manchester United et Everton, l’ambiance s’est rapidement tendue ce lundi soir. Réduits à 10, les toffees ont mis les Red Devils en difficulté dans leur propre stade en ouvrant le score à la 29e minute.

À la 15e, tout bascule

Mais c'est bien à la 15e minute que le match a pris une tournure inattendue. Alors que le score était encore de 0-0, Idrissa Gueye, milieu d’Everton, a reçu un carton rouge pour avoir donné une gifle… à Michael Keane, son propre coéquipier, à la suite d’une altercation sur le terrain.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Malgré cette expulsion, c’est Everton qui a ouvert le score à la 30e minute, à dix contre onze, grâce à une superbe frappe enroulée de Kiernan Dewsbury-Hall.