Dernière mise à jour: il y a 14 minutes

Le match entre Manchester United et Everton a pris une tournure inattendue. À la 15e minute, Idrissa Gueye d'Everton a reçu un carton rouge pour avoir giflé son coéquipier.

Idrissa Gueye a été expulsé pour avoir giflé son coéquipier. Photo: keystone-sda.ch

Diego Buccino, Etienne Daman

Dans le choc entre Manchester United et Everton, l’ambiance s’est rapidement tendue ce lundi soir. Réduits à 10, les toffees ont mis les Red Devils en difficulté dans leur propre stade en ouvrant le score à la 29e minute.

À la 15e, tout bascule

Mais c’est à la 15e minute que le match a pris une tournure totalement inattendue. Alors que le score était encore de 0-0, Idrissa Gueye, milieu d’Everton, a écopé d’un carton rouge pour avoir giflé… son propre coéquipier, Michael Keane, à la suite d’une altercation sur le terrain.

L’incident a éclaté après que Idrissa Gueye a vivement critiqué Michael Keane, qui n’avait pas compris qu’il lui faisait une passe et n’est donc pas allé vers le ballon. Le défenseur a alors repoussé Idrissa Gueye et lancé, très probablement, quelques remarques désobligeantes, provoquant la réaction immédiate de son coéquipier.

Malgré cette expulsion, Everton a tout de même trouvé l’ouverture du score à la 30e minute. À dix contre onze, Kiernan Dewsbury-Hall a décoché une superbe frappe enroulée qui a terminé sa course dans la lucarne. Ce sera d’ailleurs l’unique but de la rencontre.

Manchester United, pourtant en supériorité numérique pendant plus de 75 minutes, a multiplié les occasions sans jamais réussir à tromper Jordan Pickford, impeccable sur sa ligne.