Dans le choc entre Manchester United et Everton, l’ambiance s’est rapidement tendue ce lundi soir. Réduits à 10, les toffees ont mis les Red Devils en difficulté dans leur propre stade en ouvrant le score à la 29e minute.
À la 15e, tout bascule
Mais c’est à la 15e minute que le match a pris une tournure totalement inattendue. Alors que le score était encore de 0-0, Idrissa Gueye, milieu d’Everton, a écopé d’un carton rouge pour avoir giflé… son propre coéquipier, Michael Keane, à la suite d’une altercation sur le terrain.
L’incident a éclaté après que Idrissa Gueye a vivement critiqué Michael Keane, qui n’avait pas compris qu’il lui faisait une passe et n’est donc pas allé vers le ballon. Le défenseur a alors repoussé Idrissa Gueye et lancé, très probablement, quelques remarques désobligeantes, provoquant la réaction immédiate de son coéquipier.
Malgré cette expulsion, Everton a tout de même trouvé l’ouverture du score à la 30e minute. À dix contre onze, Kiernan Dewsbury-Hall a décoché une superbe frappe enroulée qui a terminé sa course dans la lucarne. Ce sera d’ailleurs l’unique but de la rencontre.
Manchester United, pourtant en supériorité numérique pendant plus de 75 minutes, a multiplié les occasions sans jamais réussir à tromper Jordan Pickford, impeccable sur sa ligne.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
12
18
29
2
Chelsea FC
12
12
23
3
Manchester City FC
12
14
22
4
Aston Villa
12
4
21
5
Crystal Palace FC
12
7
20
6
Brighton & Hove Albion FC
12
3
19
7
Sunderland AFC
12
3
19
8
AFC Bournemouth
12
-1
19
9
Tottenham Hotspur FC
12
6
18
10
Manchester United FC
12
0
18
11
Everton FC
12
0
18
12
Liverpool FC
12
-2
18
13
Brentford FC
12
-1
16
14
Newcastle United FC
12
-2
15
15
Fulham FC
12
-3
14
16
Nottingham Forest
12
-7
12
17
West Ham United FC
12
-10
11
18
Leeds United
12
-11
11
19
Burnley FC
12
-10
10
20
Wolverhampton Wanderers FC
12
-20
2