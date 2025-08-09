Arsenal a recruté un nouvel attaquant en la personne de Viktor Gyökeres et a déboursé 80 millions pour le Suédois. Mais il n'a pas encore marqué lors de la préparation et la stratégie du coach Mikel Arteta soulève déjà de nombreuses questions.

1/4 Viktor Gyökeres n'arrive pas encore à se faire une place chez les Gunners. Photo: Arsenal FC via Getty Images

Gian Andrea Achermann

Après avoir recruté Kai Havertz, Mikel Merino et Leandro Trossard, Arsenal a enfin trouvé en Viktor Gyökeres l’attaquant de pointe qu’il cherchait pour peser sur les défenses et, espère-t-il, ramener le titre de Premier League à Londres… plus de vingt ans après le dernier sacre.

Recruté pour environ 80 millions de francs, le buteur suédois n’a pas encore retrouvé les fulgurances qui l’avaient rendu irrésistible au Sporting, où il avait inscrit 54 buts en 52 matchs la saison dernière. En deux rencontres amicales avec les Gunners, Viktor Gyökeres n’a pas trouvé le chemin des filets, restant souvent sevré de ballons.

Un problème de neuf… ou de jeu?

Si Arsenal a perdu ses deux matches amicaux, difficile de pointer du doigt uniquement le Suédois. Après le revers 2-3 face à Villarreal, le Daily Mail a résumé la situation: «Nouvel attaquant, mêmes vieux problèmes». Selon le journal, Viktor Gyökeres n’a tout simplement pas été suffisamment alimenté par ses partenaires, et a été contraint de se contenter de miettes.

Paul Scholes émet des doutes

Sous Mikel Arteta, Viktor Gyökeres est le premier véritable numéro neuf de métier à évoluer dans le système de l’Espagnol. Mais dans le podcast The Overlap, la légende de Manchester United Paul Scholes s’interroge: «Avec tout ce qui s’est passé autour de ce transfert, je me demande si Mikel Arteta le voulait vraiment. Je n’en suis pas certain… mais maintenant, il l’a.»

Reste à savoir si l’entraîneur saura exploiter pleinement son potentiel. Un signe encourageant tout de même: Viktor Gyökeres porte le numéro 14, celui qu’arborait Thierry Henry lorsqu’il offrait à Arsenal son dernier titre de champion en 2004. Les supporters espèrent que ce clin d’œil à l’histoire sera un présage… et pas juste un numéro sur un maillot.