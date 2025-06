1/5 João Felix fait parler de lui avec une vidéo d'un voyage de pêche à Miami Photo: Instagram @joaofelix79

Carlo Steiner

João Felix (25 ans) était devenu indésirable à Chelsea. Prêté au Milan AC, il n'y a pas connu franchement plus de succès. Quatre buts en 21 matches, une finale de coupe perdue et l'absence de compétitions internationales ne suffisent pas aux exigences de l'ancien prodige portugais. Sa valeur marchande n'a cessé de baisser au cours des dernières années.

Le transfert record de l'Atlético (recruté en 2019 pour 127 millions d'euros) paraît aujourd'hui bien loin. Et son étoile (de mer) n'a pas davantage brillé lors de ses dernières vacances lorsqu'il a pêché le requin pendant son voyage à Miami. Une vidéo publiée par João Felix sur Instagram le montre avec des amis en train d'essayer de tirer un requin marteau sur leur bateau.

Le footballeur parvient, avec un ami, à retenir le requin pendant quelques secondes avant que l'animal ne parvienne à se libérer. Sur une vidéo postée sur Instagram par l'un des amis de Félix, on voit une personne tenter de ramener le requin-marteau sur le rivage à l'aide d'une canne à pêche.

La vidéo suscite des critiques

La vidéo n'en est pas moins problématique. Les requins-marteaux sont classés «en danger» sur la liste de «l'International Union for Conservation of Nature». Dans l'État américain de Floride, la pêche de cette espèce est tout simplement interdite. Selon les estimations, la population mondiale de requins-marteaux a chuté de 89 pour cent depuis 1986.

Certes, la pêche industrielle porte la plus grande responsabilité, mais ce type d’images contribue à banaliser un comportement illégal. C'est également l'avis de certaines personnes dans la colonne des commentaires de la vidéo. Outre de nombreux petits cœurs et autres emojis positifs, un utilisateur attire l'attention sur le problème: «Que diable. Faites plus attention quand vous allez pêcher, pour l'amour de Dieu. Le requin-marteau est une espèce menacée». «Respectez la mer et ses habitants» ou encore «C'est très gênant de poster de tels contenus» sont d'autres commentaires que l'on peut trouver parmi les plus likés.

João Felix va-t-il atterrir prochainement dans les filets d'un grand club? On ne sait pas encore quel sera le prochain maillot que portera le Portugais après avoir ôté son maillot de bain. Dernièrement, des rumeurs ont circulé sur Galatasaray comme prochaine étape possible. D'ici là, il devrait ne plus être entre le (requin) marteau et l'enclume.