L'international suisse Dan Ndoye va découvrir un nouveau coach. L'entraîneur de Nottingham Forest Sean Dyche a en effet été limogé mercredi après un match nul décevant contre Wolverhampton qui laisse les «Tricky Trees» proches de la zone de relégation (17e place).
«Le Nottingham Forest Football Club confirme que Sean Dyche a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal», a déclaré le club dans un communiqué. «Nous tenons à remercier Sean et son équipe pour leurs efforts pendant leur passage au club et leur souhaitons bonne chance pour l'avenir.»
Le match nul 0-0 à domicile contre Wolverhampton, dernier du classement, laisse Nottingham Forest avec seulement trois points d'avance sur West Ham (18e). Le propriétaire de Nottingham, Evangelos Marinakis, a déjà limogé cette saison deux autres entraîneurs: Nuno Espirito Santo en septembre, et Ange Postecoglou en octobre, après seulement un mois et neuf jours, dans la foulée d'une défaite contre Chelsea (3-0).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
25
32
56
2
Manchester City FC
26
30
53
3
Aston Villa
26
10
50
4
Manchester United FC
26
10
45
5
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
26
6
42
7
Brentford FC
25
5
39
8
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United FC
26
0
36
11
Sunderland AFC
26
-3
36
12
Fulham FC
26
-5
34
13
Crystal Palace FC
26
-4
32
14
Brighton & Hove Albion FC
26
0
31
15
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur FC
26
-1
29
17
Nottingham Forest
26
-13
27
18
West Ham United FC
26
-17
24
19
Burnley FC
26
-23
18
20
Wolverhampton Wanderers FC
26
-32
9