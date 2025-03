Casemiro va devoir se trouver un nouvel employeur. Direction le Golfe? Photo: Getty Images

Blick Sport

Alors que le club semble déjà condamné à la seconde moitié du classement, Manchester United prévoit un vaste remaniement. L'entraîneur Ruben Amorim envisagerait de se séparer d'une dizaine de joueurs, selon le Manchester Evening News. «Je suis très honnête avec mes joueurs, et ils savent que certains devront partir à la fin de la saison», déclarait le Portugais début mars.

Parmi les joueurs sur la liste des départs figurent Marcus Rashford (27 ans, prêté à Aston Villa) et Antony (25 ans, prêté au Betis Séville). Chelsea a déjà acté l'achat de Jadon Sancho (24 ans), actuellement prêté, pour 28 millions de francs, bien qu'une clause de résiliation existe encore. L’ancien joueur du Real Madrid, Casemiro (33 ans), est également annoncé sur le départ depuis quelque temps.

Le latéral gauche Tyrell Malacia (25 ans, prêté au PSV Eindhoven) et le gardien remplaçant Altay Bayindir (26 ans) seraient aussi mis sur le marché. De plus, les vétérans Jonny Evans (37 ans) et Tom Heaton (38 ans) devraient mettre un terme à leur carrière. Quant à Victor Lindelöf (30 ans) et Christian Eriksen (33 ans), ils n’ont pas encore prolongé leur contrat et font partie des joueurs susceptibles d’être écartés.