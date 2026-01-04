Ces clubs de Premier League veulent un nouveau stade

Les stades de Premier League entrent dans une nouvelle ère. Entre déménagements historiques, rénovations majeures et projets de nouvelles enceintes, plusieurs clubs anglais s’apprêtent à transformer durablement leur enceinte.

Carlo Steiner

En 2025, Everton a quitté le mythique Goodison Park, où le club évoluait depuis 1892, pour s’installer dans le tout nouveau Hill Dickinson Stadium. Tottenham Hotspur joue depuis 2019 dans son nouveau temple du football, tandis que West Ham United a investi en 2016 le Stade olympique réaménagé. Le rival londonien Arsenal avait déjà franchi le pas en 2006 avec l’inauguration de l’Emirates Stadium. Les enceintes de Premier League sont en pleine mutation. Plusieurs clubs planchent actuellement sur des projets de rénovation ou de construction.

Manchester United

Imaginer Manchester United sans Old Trafford relevait jusqu’ici de l’impensable pour de nombreux supporters. Pourtant, le club le plus titré d’Angleterre souhaite franchir ce cap d’ici 2030. En mars 2025, il a annoncé que le «Theatre of Dreams» laisserait place à un stade flambant neuf. Jugée vétuste depuis plusieurs années, l’enceinte actuelle ne répond plus aux exigences modernes. Le futur stade, dont la capacité devrait avoisiner les 100'000 places, deviendrait le plus grand d’Angleterre. Le projet, estimé à plus de deux milliards de francs, se distingue notamment par un toit rouge soutenu par trois mâts imposants.

0:57 Pour environ 2,3 milliards: Manchester United veut construire un stade de 100'000 places

Aston Villa

Le Villa Park a pris de l’âge. La tribune Trinity Road, qui correspond à la tribune ouest, a été construite en 2000 et aucun chantier majeur n’a été entrepris depuis. En août 2022, Aston Villa a dévoilé ses plans de transformation. La tribune nord, datant de 1977, sera démolie puis reconstruite. Les travaux doivent s’achever d’ici fin 2027, juste à temps pour l’Euro 2028, dont quatre matches se dérouleront à Villa Park. La capacité passera de 42'000 à plus de 50'000 spectateurs. Depuis sa remontée en Premier League en 2019, le club de Birmingham n’a cessé de progresser, jusqu’à retrouver la Ligue des champions. Les listes d’attente pour les abonnements s’allongent, rendant l’agrandissement du stade particulièrement opportun.

Malgré cet agrandissement, le statut de plus grand stade de la ville pourrait être remis en question. Birmingham City, actuellement en Championship, a annoncé en octobre son intention de construire un nouveau stade à proximité de l’enceinte actuelle. Le projet, estimé à plus d’un milliard de francs, doit aboutir d’ici 2030.

Nottingham Forest

Depuis 2019, Nottingham Forest envisage la rénovation du City Ground. Après de longs débats, le projet a été validé en 2022. Toutefois, des désaccords sur le montant du loyer que le club devait verser à la municipalité ont freiné sa mise en œuvre. Entre-temps, la ville a accepté de vendre le terrain du stade au club. En décembre, Nottingham Forest a présenté de nouveaux plans prévoyant une capacité portée à 50'000 places, contre 35'000 initialement. Actuellement, le City Ground accueille environ 30'000 spectateurs.

Crystal Palace

Vainqueur de la dernière FA Cup, Crystal Palace projette depuis plusieurs années de moderniser et d’agrandir Selhurst Park. Les travaux doivent enfin débuter cette année. Une nouvelle tribune principale sera construite, portant la capacité de 26'000 à 34'000 places.

Bournemouth

Avec environ 11'000 places, le Vitality Stadium de l'AFC Bournemouth est de loin le plus petit stade de Premier League. Les Cherries souhaitent désormais se défaire de ce titre. D’ici au début de la saison 2027-2028, la capacité devrait être portée à environ 20'000 places, grâce à la construction d’une nouvelle tribune sud et à la fermeture des angles. Le plus petit stade de l’élite anglaise deviendrait alors le Community Stadium de Brentford, avec près de 17'000 places.