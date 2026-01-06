Liam Rosenior annonce reprendre les rênes de Chelsea

Un an et demi après son arrivée en Alsace, l'Anglais de 41 ans va prendre la succession d'Enzo Maresca sur le banc des Blues, détenu, comme Strasbourg, par le consortium américain BlueCo. Il a notamment mené le club alsacien en Conference League, où Strasboug a terminé seul en tête de la phase de ligue. En Ligue 1, Strasbourg est actuellement septième avec 24 points en 17 rencontres, à 8 points de la troisième place occupée par l'Olympique de Marseille.
Il s'agit de la première expérience en Premier League comme entraîneur principal pour Liam Rosenior. En tant que joueur, l'ex-défenseur a disputé 141 matches en première division anglaise. Actuellement cinquième du championnat, Chelsea est encore engagé dans les deux Coupes nationales et toujours en lice pour une qualification directe en huitièmes de finale en Ligue des champions.
