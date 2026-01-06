DE
FR

Coup dur pour Strasbourg
Liam Rosenior annonce reprendre les rênes de Chelsea

L'entraîneur de Strasbourg Liam Rosenior a annoncé mardi en conférence de presse avoir trouvé un «accord verbal» pour rejoindre Chelsea. Le club londonien avait remercié Enzo Maresca jeudi dernier.
Publié: il y a 30 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
L'Anglais Liam Rosenior est le nouvel entraîneur de Chelsea. (Archives)
Photo: ANTONIN UTZ
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un an et demi après son arrivée en Alsace, l'Anglais de 41 ans va prendre la succession d'Enzo Maresca sur le banc des Blues, détenu, comme Strasbourg, par le consortium américain BlueCo. Il a notamment mené le club alsacien en Conference League, où Strasboug a terminé seul en tête de la phase de ligue. En Ligue 1, Strasbourg est actuellement septième avec 24 points en 17 rencontres, à 8 points de la troisième place occupée par l'Olympique de Marseille.

Il s'agit de la première expérience en Premier League comme entraîneur principal pour Liam Rosenior. En tant que joueur, l'ex-défenseur a disputé 141 matches en première division anglaise. Actuellement cinquième du championnat, Chelsea est encore engagé dans les deux Coupes nationales et toujours en lice pour une qualification directe en huitièmes de finale en Ligue des champions.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
20
26
48
2
Manchester City FC
Manchester City FC
20
26
42
3
Aston Villa
Aston Villa
20
9
42
4
Liverpool FC
Liverpool FC
20
4
34
5
Chelsea FC
Chelsea FC
20
11
31
6
Manchester United FC
Manchester United FC
20
4
31
7
Brentford FC
Brentford FC
20
4
30
8
Sunderland AFC
Sunderland AFC
20
2
30
9
Newcastle United FC
Newcastle United FC
20
4
29
10
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
20
3
28
11
Fulham FC
Fulham FC
20
-1
28
12
Everton FC
Everton FC
20
-2
28
13
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
20
4
27
14
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
20
-1
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
20
-7
23
16
Leeds United
Leeds United
20
-7
22
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
20
-14
18
18
West Ham United FC
West Ham United FC
20
-20
14
19
Burnley FC
Burnley FC
20
-19
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
20
-26
6
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
