Liverpool conserve son avance en remportant le derby

Diogo Jota a inscrit le seul but de la partie. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Liverpool a répondu à Arsenal, vainqueur la veille de Fulham (2-1), et remis les pendules à l'heure dans le derby de la Mersey, moins de deux mois après avoir été contraint au partage de points chez Everton (2-2). L'attaquant portugais Diego Jota a délivré les siens avant l'heure de jeu avec deux crochets dans la surface et une frappe pour prendre Jordan Pickford à contre-pied (57e, 1-0).

Il a fallu ce numéro en solo pour briser la résistance des «Toffees» qui, avant la mi-temps, ont fait passer plusieurs gros frissons sur Anfield. Beto a échappé à la vigilance des défenseurs centraux et marqué, mais son but a été annulé pour un hors-jeu (20e). Et il a envoyé un tir sur le poteau moins d'un quart d'heure plus tard (33e).

Liverpool retrouve la victoire après avoir enchaîné deux revers contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions et contre Newcastle en finale de coupe de la Ligue avant la trêve internationale. Le club au maillot rouge compte désormais vingt-deux victoires en trente matches de championnat et file vers le titre, cinq ans après le dernier.

La vie sans Haaland

La vie sans Erling Haaland, forfait pour plusieurs semaines, a débuté pour Manchester City par un succès sans forcer contre l'avant-dernier Leicester (2-0), mercredi en Premier League, de quoi lancer idéalement la lutte finale pour la qualification en Ligue des champions. Les quadruples champions d'Angleterre en titre avaient rejoint la trêve de mars sur un rythme d'escargot en championnat (2 victoires en 6 matches) et ils étaient attendus au tournant pour leur reprise.

Le mal-classé Leicester avait la tête d'une proie idéale et les Citizens se sont jetés dessus avec gourmandise, en ouvrant le score par Jack Grealish après moins de deux minutes (2e, 1-0). Le premier but de l'ailier anglais depuis seize mois en Premier League a été suivi par celui d'Omar Marmoush (30e, 2-0), installé en pointe de l'attaque à la place habituellement occupée par Haaland.

L'absence du géant norvégien ne s'est pas vraiment fait sentir face à une équipe de Leicester en grande peine, battue 14 fois lors de ses 15 dernières sorties en championnat. L'histoire sera peut-être différente dimanche à Old Trafford face au voisin ennemi Manchester United.

La surprise Ipswich

En attendant, l'équipe de Pep Guardiola (4e, 51 pts) a fait ce qu'il fallait pour maintenir à distance la meute des poursuivants, à commencer par Newcastle (5e, 50 pts) et Aston Villa (7e, 48 pts). Les Magpies et les Villans ont en effet aussi gagné mercredi, respectivement contre Brentford (2-1) et Brighton (3-0).

La pression est désormais sur les épaules de Chelsea (6e, 49 pts), obligé de battre Tottenham jeudi pour récupérer la quatrième place qu'il détenait avant cette 30e journée. Actuel premier relégable, Ipswich Town (18e, 20 pts) a créé la surprise en s'imposant 2-1 sur la pelouse de Bournemouth (10e, 44 pts), de quoi relancer même timidement son rêve de maintien.

La lanterne rouge Southampton (20e, 10 pts) a elle aussi failli faire sensation, mais un but de Crystal Palace dans le temps additionnel (90e+2, 1-1) l'a privée d'une troisième victoire cette saison. Il reste huit journées aux Saints pour faire mieux que les onze points amassés par Derby en 2007/08, le plus faible total jamais enregistré par une équipe depuis que la Premier League est née en 1992.

L'espoir de maintien n'existe plus depuis bien longtemps, en revanche. L'écart avec l'actuel premier non-relégable, Wolverhampton (17e, 29 pts), est désormais de dix-neuf points.