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Champions, 22 ans plus tard
Les supporters d'Arsenal exultent après le titre

Après 22 ans d'attente, des dizaines de milliers de supporters des Gunners ont pu laisser exploser leur joie pour fêter le titre de champion d'Angleterre.
Publié: il y a 49 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City FC
Manchester City FC
37
43
78
3
Manchester United FC
Manchester United FC
37
16
68
4
Aston Villa
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
37
4
56
7
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
37
9
53
8
Chelsea FC
Chelsea FC
37
7
52
9
Brentford FC
Brentford FC
37
3
52
10
Sunderland AFC
Sunderland AFC
37
-7
51
11
Newcastle United FC
Newcastle United FC
37
0
49
12
Everton FC
Everton FC
37
-2
49
13
Fulham FC
Fulham FC
37
-6
49
14
Leeds United
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
37
-9
45
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
37
-10
38
18
West Ham United FC
West Ham United FC
37
-22
36
19
Burnley FC
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
37
-41
19
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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