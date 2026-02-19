Un transfert entre Manchester United et Liverpool reste un tabou. Les Red Devils suivent de près Alexis Mac Allister, encore lié aux Reds jusqu’en 2028.

Cédric Heeb

Ce serait un transfert d’une ampleur historique. Selon le «Daily Mirror», Manchester United suit de près la star de Liverpool Alexis Mac Allister. Depuis Phil Chisnall, passé de ManUtd aux Reds en 1964, aucun footballeur n’a été transféré directement entre les deux géants de Premier League.

Les Red Devils souhaitent se renforcer au milieu de terrain cet été et ont ciblé le champion du monde argentin. Certes, le joueur de 27 ans est encore sous contrat avec Liverpool jusqu’à l’été 2028, mais il cherche actuellement à retrouver son meilleur niveau. En Premier League, Mac Allister a été majoritairement titulaire, mais il n’a délivré que deux passes décisives en 25 matches.

Selon plusieurs sources, il est rare dans l’histoire qu’un joueur évolue à la fois pour ManUtd et Liverpool au cours de sa carrière. Une douzaine d’entre eux auraient ainsi porté les deux maillots, les plus célèbres étant Paul Ince et Michael Owen.