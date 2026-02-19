Ce serait un transfert d’une ampleur historique. Selon le «Daily Mirror», Manchester United suit de près la star de Liverpool Alexis Mac Allister. Depuis Phil Chisnall, passé de ManUtd aux Reds en 1964, aucun footballeur n’a été transféré directement entre les deux géants de Premier League.
Les Red Devils souhaitent se renforcer au milieu de terrain cet été et ont ciblé le champion du monde argentin. Certes, le joueur de 27 ans est encore sous contrat avec Liverpool jusqu’à l’été 2028, mais il cherche actuellement à retrouver son meilleur niveau. En Premier League, Mac Allister a été majoritairement titulaire, mais il n’a délivré que deux passes décisives en 25 matches.
Selon plusieurs sources, il est rare dans l’histoire qu’un joueur évolue à la fois pour ManUtd et Liverpool au cours de sa carrière. Une douzaine d’entre eux auraient ainsi porté les deux maillots, les plus célèbres étant Paul Ince et Michael Owen.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
27
32
58
2
Manchester City FC
26
30
53
3
Aston Villa
26
10
50
4
Manchester United FC
26
10
45
5
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
26
6
42
7
Brentford FC
26
5
40
8
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United FC
26
0
36
11
Sunderland AFC
26
-3
36
12
Fulham FC
26
-5
34
13
Crystal Palace FC
26
-4
32
14
Brighton & Hove Albion FC
26
0
31
15
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur FC
26
-1
29
17
Nottingham Forest
26
-13
27
18
West Ham United FC
26
-17
24
19
Burnley FC
26
-23
18
20
Wolverhampton Wanderers FC
27
-32
10