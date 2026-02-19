DE
FR

Ce transfert serait historique
Manchester United s'intéresse à une star de Liverpool

Un transfert entre Manchester United et Liverpool reste un tabou. Les Red Devils suivent de près Alexis Mac Allister, encore lié aux Reds jusqu’en 2028.
Publié: il y a 11 minutes
1/5
Alexis Mac Allister attire de plus en plus l'attention de Manchester United.
Photo: IMAGO/PPAUK
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric Heeb

Ce serait un transfert d’une ampleur historique. Selon le «Daily Mirror», Manchester United suit de près la star de Liverpool Alexis Mac Allister. Depuis Phil Chisnall, passé de ManUtd aux Reds en 1964, aucun footballeur n’a été transféré directement entre les deux géants de Premier League.

Les Red Devils souhaitent se renforcer au milieu de terrain cet été et ont ciblé le champion du monde argentin. Certes, le joueur de 27 ans est encore sous contrat avec Liverpool jusqu’à l’été 2028, mais il cherche actuellement à retrouver son meilleur niveau. En Premier League, Mac Allister a été majoritairement titulaire, mais il n’a délivré que deux passes décisives en 25 matches.

Selon plusieurs sources, il est rare dans l’histoire qu’un joueur évolue à la fois pour ManUtd et Liverpool au cours de sa carrière. Une douzaine d’entre eux auraient ainsi porté les deux maillots, les plus célèbres étant Paul Ince et Michael Owen.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
27
32
58
2
Manchester City FC
Manchester City FC
26
30
53
3
Aston Villa
Aston Villa
26
10
50
4
Manchester United FC
Manchester United FC
26
10
45
5
Chelsea FC
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
Liverpool FC
26
6
42
7
Brentford FC
Brentford FC
26
5
40
8
Everton FC
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United FC
Newcastle United FC
26
0
36
11
Sunderland AFC
Sunderland AFC
26
-3
36
12
Fulham FC
Fulham FC
26
-5
34
13
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
26
-4
32
14
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
26
0
31
15
Leeds United
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
26
-1
29
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
26
-13
27
18
West Ham United FC
West Ham United FC
26
-17
24
19
Burnley FC
Burnley FC
26
-23
18
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
27
-32
10
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus