Kevin De Bruyne va-t-il s'inspirer de Xherdan Shaqiri? Photo: Getty Images

Blick Sport

Le départ de Kevin De Bruyne (33 ans) de Manchester City cet été ne fait plus aucun doute, puisque le génial meneur de jeu l'a lui-même annoncé. S’il n’est plus tout jeune, le fantastique milieu de terrain belge reste l’un des joueurs les plus convoités du football européen.

Après Arsenal, c’est désormais le rival historique Liverpool qui entre dans la danse, selon le spécialiste des transferts Gianluca Di Marzio. Les Reds auraient déjà transmis une première offre à la star de City.

Mais la concurrence est rude: d’après Sky Sports Italia, Naples – candidat sérieux au titre en Serie A – souhaite aussi attirer le maestro. Les Napolitains misent sur la forte amitié entre De Bruyne et son coéquipier en sélection Romelu Lukaku (31 ans), actuellement sous contrat avec le club italien, pour faire pencher la balance.

Et s'il écrivait une belle histoire en revenant chez lui à Genk, au sein de son club formateur? Xherdan Shaqiri lui a montré l'exemple à suivre en tout cas en faisant la même chose avec Bâle...