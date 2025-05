Le conducteur du véhicule a été arrêté. Photo: dr

AFP Agence France-Presse

Plusieurs personnes ont été renversées par une voiture qui a foncé dans la foule jeudi avant le derby entre l'Espanyol Barcelone et le FC Barcelone, décisif pour le titre de champion d'Espagne, sans faire cependant de blessés graves, selon un message diffusé dans le stade de Cornella. Cet incident serait «accidentel» et nous parlons de «sept ou huit personnes légèrement blessées», a indiqué la police régionale catalane à l'AFP. «Les blessés sont soignés par les services d'urgence et le conducteur du véhicule a été arrêté», ont ajouté les autorités locales sur X. Le match a été brièvement interrompu à la 8e minute de jeu, pour informer les spectateurs que «l'accident ayant eu lieu à l'extérieur du stade» était «sous contrôle» et n'avait pas causé de «blessés graves», a constaté un journaliste de l'AFP.

Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, relayées par la médias espagnols, on peut voir un véhicule blanc foncer sur des supporters de l'Espanyol rassemblés devant le stade. Selon la presse espagnole, plusieurs spectateurs dans la tribune située derrière le gardien de l'Espanyol Joan Garcia ont quitté l'enceinte en signe de protestation, estimant que la rencontre n'aurait pas dû se jouer dans ces circonstances. Le Barça, leader du championnat devant son éternel rival, le Real Madrid, peut être mathématiquement sacré pour la 28e fois de son histoire en cas de succès sur la pelouse de son voisin.