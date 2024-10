Plus d'un demi-million d'euros Le choc: Alisha Lehmann cambriolée à son domicile à Turin

La footballeuse suisse Alisha Lehmann et son compagnon ont été victimes d'un cambriolage de leur domicile dans les quartiers chics de Turin samedi soir. Les malfaiteurs ont emporté argent et bijoux d'une valeur de plus d'un demi-million d'euros.