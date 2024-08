Les fans vont connaître les clubs que supportent les arbitres anglais

De quel club Anthony Taylor se déclare-t-il supporter? Les amateurs de football le sauront bientôt.

«Je suis membre du conseil d'administration de telle assurance.» «Je siège au comité d'un club d'échecs.» «Je suis CEO d'une entreprise d'horlogerie.» Les politiciens suisses sont habitués à remplir une liste concernant leurs intérêts divers et variés, ceci dans un souci de transparence vis à vis du grand public. Et c'est désormais au tour des arbitres anglais de devoir se plier au même exercice!

De la transparence totale

Imaginons: Manchester United et Newcastle se battent pour le titre à distance. Lors d'une rencontre entre Newcastle et Chelsea, un arbitre siffle un penalty pour les Londoniens. Il s'avère qu'il est fan des Red Devils. Un problème? Le chef des arbitres anglais, le célèbre Howard Webb, veut couper court à toute polémique.

«Les arbitres remplissent des questionnaires où il leur est demandé de déclarer tout intérêt avant la saison, et pendant la saison si cela évolue. Ces informations seront publiques pour que chacune et chacun puisse y avoir accès», a dévoilé le chef des arbitres anglais, juste avant le coup d'envoi de la saison 2024/25. Cette liste existait déjà en interne, mais elle sera désormais publique.

Nottingham Forrest avait enquêté sur un arbitre la saison dernière

La saison dernière, Nottingham Forest s'était vu refuser trois penalties lors d'un match et avait remis en cause l'intégrité de l'arbitre VAR Stuart Attwell, supporter de Luton Town d'après leurs recherches. L'arbitre central s'appelait Anthony Taylor, mais Nottingham estimait que les liens entre Attwell et Luton, concurrent pour le maintien, étaient inadéquats et avaient influencé son discernement. L'affaire avait fait polémique, mais n'avait débouché sur rien. La Premier League veut désormais faire preuve de plus de transparence.