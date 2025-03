1/2 L'Allemagne jouera contre l'Italie pour se qualifier pour le tour final. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Emanuele Frezza

Pourquoi y a-t-il désormais des quarts de finale dans la Ligue des nations?

Le mode a été adapté pour l’édition de cette année afin d’augmenter la pertinence sportive. Les deux meilleures équipes des quatre ligues A peuvent participer à ce tour à élimination directe, qui se déroule en matches aller-retour. Il en restera ensuite quatre, qui disputeront un tournoi final dans l’une des quatre nations qualifiées (l’UEFA a choisi l’Allemagne ou l’Italie). Le vainqueur de la Ligue des nations y sera désigné après une demi-finale et une finale.

Quelle est l’influence de la Ligue des nations sur les qualifications pour la Coupe du monde?

Jusqu’à présent, la Ligue des nations n’avait qu’un seul avantage: les équipes qui parvenaient à se qualifier pour le tournoi final et qui ne terminaient par ailleurs pas en tête ou en deuxième position de leur groupe lors des qualifications pour la Coupe du monde s’assuraient une place pour les play-off lors de celles-ci. Vous suivez? Pour faire simple, cela représente une chance supplémentaire de se qualifier. Désormais, un nouvel avantage a été ajouté. Tous les quarts de finalistes de la Ligue des nations ont profité en décembre d’être dans le pot 1 lors du tirage au sort des douze groupes de qualification pour la Coupe du monde. Comme seuls les vainqueurs de groupe s’assurent une participation directe à la Coupe du monde 2026, il s’agit là d’un avantage non négligeable.

Quelles en sont les conséquences pour la Suisse?

En automne, la Suisse a été reléguée pour la première fois de la ligue A à la ligue B en tant que dernière du groupe. Malgré cela, la Nati a été placée dans le pot 1 lors du tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde et ce pour une raison simple: derrière les huit équipes qui ont atteint les quarts de finale de la Ligue des nations, la Suisse fait partie des quatre nations les mieux classées de l’UEFA. Dès l’automne, la Suisse jouera ainsi avec la Suède, la Slovénie et le Kosovo pour une participation à la Coupe du monde.

Quels sont les inconvénients de la nouvelle Ligue des nations?

Tout ce qui brille n’est pas or. Car si les quarts de finalistes ont tous été placés dans le pot 1 lors du tirage au sort des qualifications, ils ne connaissent pas encore leurs adversaires définitifs. Le groupe dans lequel ils se retrouveront dépendra de leur participation ou non au tour final. Mais une question fondamentale se pose alors: pourquoi vouloir gagner le quart de finale si, en tant que perdant, on peut éventuellement être affecté à un groupe plus facile? Prenons l’exemple de l’Espagne. Si les champions d’Europe perdent contre les Pays-Bas, ils devront jouer contre la Pologne, la Finlande, Malte et la Lituanie. S’ils gagnent, ils se retrouveront dans un groupe avec la Turquie, la Géorgie et la Bulgarie.

Comment se présente le parcours de qualification pour la Coupe du monde 2026?

Pour la première fois, 48 équipes participeront à la phase finale de la Coupe du monde. L’UEFA obtient au total 16 places de départ, contre 13 jusqu’à présent.

Les douze vainqueurs des groupes de qualification respectifs sont directement qualifiés pour la Coupe du monde.

Les douze deuxièmes de groupe disputeront les matches de barrage.

Les quatre meilleurs vainqueurs de groupe de la Ligue des nations – s’ils ne sont pas déjà qualifiés pour la Coupe du monde – disputent également les matches de barrage.

Ces 16 équipes se disputent ensuite les quatre places restantes avec une formule alliant demi-finale et finale.

La Suisse a tout intérêt à terminer première ou deuxième de son groupe. En effet, en raison de son faible classement en Ligue des nations, il est peu probable qu’elle s’assure une place en play-off.

Combien d’argent y a-t-il en jeu?

La prime d’entrée en Ligue A s’élève à elle seule à 2,15 millions de francs. Chaque pays qui atteint les quarts de finale gagne 2,15 millions de francs supplémentaires. En cas de participation au Final Four, les fédérations touchent encore au moins 2,4 millions de francs pour la quatrième place. Le vainqueur du tournoi final reçoit en outre 5,7 millions de francs.