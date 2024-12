Pep Guardiola réconforte son attaquant norvégien Erling Haaland. Photo: PATRICIA DE MELO MOREIRA

AFP Agence France-Presse

Les Citizens, qui n'ont laissé échapper qu'un seul titre de champion d'Angleterre depuis 2018 (Liverpool au terme de la saison 2019-20), traversent une série noire sans précédent dans leur histoire récente. Battus samedi à Aston Villa (2-1), ils ont concédé leur neuvième en 12 matches toutes compétitions confondues. Haaland, muet à Villa Park, en est lui à cinq matches sans but sur ses six dernières sorties. «Le problème vient de nous tous, et pas d'un seul joueur», a affirmé Guardiola lors d'une conférence de presse en amont du match du Boxing Day programmé jeudi à domicile contre Everton.

«Quand par le passé nous avons marqué des buts et qu'Erling était si prolifique, qu'il nous a aidés, c'était aussi grâce à l'équipe, a développé l'entraîneur de Manchester City. Et quand vous avez des problèmes à l'arrière, au milieu, c'est pour tout le monde, c'est une équipe, ce n'est pas l'affaire d'un seul joueur. Ce serait trop facile s'il n'y avait qu'un seul joueur responsable. Erling est très important pour nous, il sera très important pour nous, il l'a toujours été. Nous devons essayer de mieux faire les choses, de mieux l'utiliser».

Le Norvégien fait son auto-critique

Après la défaite contre Aston Villa, l'international norvégien qui a marqué 108 fois pour City depuis son arrivée au club en 2022, avait déclaré à la chaîne TNT Sports: «Je m'en prends d'abord à moi-même. Je n'ai pas concrétisé mes occasions. Je dois faire mieux, je n'ai pas été assez bon.» Pep Guardiola avait alors déjà défendu Haaland. «Sans lui, nous serions encore pires», avait-il dit, ajoutant qu'il avait «besoin de recevoir les bons ballons aux bons endroits».