Séquestration de Paul Pogba: son frère condamné à un an de prison ferme

Séquestration de Paul Pogba: son frère condamné à un an de prison ferme

Mathias Pogba a été condamné ce jeudi. Photo: AFP

Cette peine d'un an ferme sera aménagée sous bracelet électronique. Il a également condamné le frère de Paul Pogba à une amende de 20'000 euros pour avoir participé à la tentative d'extorsion en 2022 de 13 millions d'euros visant son frère et pour avoir exercé de nombreuses pressions sur l'international français, sa famille et ses relations professionnelles en vue d'obtenir ce paiement.

Développement suit