Milan et la Roma se quittent dos à dos

Dans un match tendu et électrique au San Siro, Milan et la Roma se sont neutralisés (1-1) lors d’une rencontre débridée mais frustrante. Reijnders a ouvert le score pour Milan, avant que Dybala ne réplique avec une superbe finition pour la Roma. Un penalty controversé non sifflé a provoqué l’expulsion du coach milanais Paulo Fonseca, symbole de la tension ambiante. En seconde période, les occasions se sont multipliées sans aboutir, illustrant les failles des deux équipes. Ce nul n’arrange personne, laissant Milan et la Roma loin des sommets de la Serie A et dans une instabilité inquiétante pour 2025.