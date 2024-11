Le détail des votes des jurés au Ballon d'Or a été rendu public. L'occasion de constater que la Suisse avait opté pour un podium composé, dans l'ordre, de Vinicius Junior, Rodri et Bellingham. Granit Xhaka ne figure pas dans le top 10.

Vinicius Junior: le choix numéro 1 de Daniel Visentini. Photo: imago/Newspix

Blick Sport

Daniel Visentini, journaliste de la Tribune de Genève, a effectué son choix et son âme et conscience et décidé que Granit Xhaka ne méritait pas d'être dans le top 10 du Ballon d'Or. Ce n'est donc pas dans son propre pays que le capitaine de la Nati a récolté les points qui lui ont permis de figurer à une brillante 16e place. Le journaliste allemand l'a placé en troisième position, tout comme le professionnel japonais, ce qui lui a permis de gagner de nombreux points.

Il avait le podium, mais dans le désordre

Le journaliste suisse sélectionné pour voter au Ballon d'Or a quant à lui choisi Vinicius Junior en première position, suivi de Rodri et Jude Bellingham. Soit le podium, mais dans le désordre.

Les ranges quatre à six sont occupés par Dani Carvajal, Lautaro Martinez et Phil Foden. La Suisse a encore octroyé des points à Erling Haaland, Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Harry Kane.

Fait étonnant: neuf des dix joueurs choisis par Daniel Visentini ont fini dans le top 10! Seul changement, Phil Foden (11e) est remplacé par Toni Kroos (9e) dans le classement global. Autant dire que le journaliste de la Tribune de Genève a visé juste.

Pour rappel, c'est l'Espagnol Rodri qui a remporté le trophée, ce qui a provoqué la colère du Real Madrid, le club castillan étant persuadé que Vinicius Junior ou Dani Carvajal méritaient de l'emporter.