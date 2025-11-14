Jürgen Klopp a trouvé un nouveau poste

L'entraîneur allemand jouera un rôle lors de la prochaine Coupe du Monde. Mais il ne sera pas sur un banc de touche.

Pas sur le banc de touche

L'ancien coach de Liverpool suivra la Mannschaft, mais pas depuis le banc. Photo: imago images/PA Images

Blick Sport

Depuis qu'il a quitté Liverpool, à l’issue de la saison 2023/2024, Jürgen Klopp n’a plus entraîné d’équipe. Ce malgré des rumeurs persistantes l’annonçant dans les plus grands clubs. Désormais en poste chez Red Bull, l’Allemand a révélé d'autres projets futurs.

Dans une vidéo publiée vendredi sur son compte Instagram, l'entraîneur allemand annonce qu’il officiera comme consultant TV lors de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. «Beaucoup s’y attendaient, mais honnêtement, je n’aurais jamais imaginé ça. Revenir sur un banc? Je m’en passe très bien», déclare-t-il avec humour.

Analyser la Mannschaft

En déambulant sur un terrain, l’ex-coach avoue tout de même qu’il lui manque l’ambiance électrique des stades — mais pas au point de reprendre du service. Il commentera donc le tournoi pour Magenta TV, chaîne allemande.

Considéré comme l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire de Liverpool, Jürgen Klopp a offert au club une Ligue des champions et un titre de Premier League, que les Reds attendaient depuis plusieurs décennies. Son nom avait ensuite circulé pour la sélection allemande après son départ. Finalement, il devrait suivre la Mannschaft… depuis la tribune des commentateurs.